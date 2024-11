CSS de l’Estuaire : une nouvelle tentative de recrutement

Le Centre de service scolaire (CSS) de l’Estuaire tente une offensive pour répondre aux problématiques de recrutement qu’il connait actuellement dans plusieurs corps d’emploi.

Pour la toute première fois, une soirée d’information sur le recrutement sera organisée le 4 décembre.

Le CSS de l’Estuaire répondra aux questions des futurs employés. L’équipe des ressources humaines sera disponible pour échanger virtuellement ou au téléphone avec l’ensemble des personnes ayant des interrogations au sujet de l’organisation.

Tout personne intéressée peut réserver une plage de 15 minutes avec un gestionnaire des ressources humaines pour une rencontre virtuelle ou téléphonique.

« Les gens pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent, que ce soit sur les types d’emploi disponibles, les conditions d’embauche, les besoins actuels ou futurs, les conditions de travail, le fonctionnement d’un centre de services scolaire ou autres, nous serons disponibles pour discuter avec eux et tenter d’attirer de nouveaux employés », explique la directrice des ressources humaines du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Mme Annick Dupuis.

Le CSS de l’Estuaire souhaite mettre en lumière la variété de métiers et professions qu’il est possible d’occuper en service à l’élève.

Il regroupe une cinquantaine de métiers et professions, tels que l’enseignement, mais aussi des secteurs spécialisés comme les services de garde et l’aide à la classe, l’éducation spécialisée, l’orthophonie, la psychologie, le travail social et encore plus.