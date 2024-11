Défaite en fusillade à Chicoutimi

Le Drakkar et les Saguenéens de Chicoutimi ont une fois de plus eu besoin de plus de 60 minutes de jeu pour avoir un vainqueur. Pour la première fois de la saison, Baie-Comeau n’a pas eu le dessus sur ses rivaux du Saguenay, s’inclinant 3-2 en fusillade.

Les Saguenéens sont les premiers à s’inscrire au pointage en première période, alors qu’il ne restait que quelques secondes à un avantage numérique. Le tir de Nathan Lecompte rate le filet, mais le disque bondit sur la rampe pour ressortir à la gauche de Mathys Routhier. Posté à l’embouchure du filet, Emmanuel Vermette a été plus rapide que le portier du Drakkar dans son déplacement.



Baie-Comeau réplique dès les premiers instants de la deuxième période. Jumelé à Justin Poirier et Matyas Melovsky, Louis-Charles Plourde inscrit son 16e de la saison, dépassant son record personnel, établi la saison dernière.



Un incident vient cependant assombrir le bon début de tiers temps des nord-côtiers, alors que Melovsky écope d’une pénalité majeure et d’une expulsion de la rencontre, en raison d’un double-échec au visage d’un adversaire; un geste survenu à la reprise du jeu.

En avantage numérique pour cinq minutes complètes, Chicoutimi frappe une fois. Après que Routhier eut effectué un arrêt in extremis du bouclier, la rondelle bondit dans les airs à la verticale et est perdue de vue par pratiquement tous les joueurs. Lorsqu’elle retombe sur la glace près de Maxim Massé, il la frappe au vol, habilement, dans le filet.

Privé de son premier joueur de centre, la profondeur offensive nord-côtière est donc mise à rude épreuve. De plus, le temps passé en désavantage numérique force une utilisation serrée des effectifs.



Le Drakkar presse toutefois le pas en troisième et tiens les Saguenéens dans les câbles. Le vétéran Jules Boilard parvient à créer l’impasse, marquant dès une mise au jeu à la gauche de Raphaël Précourt.

Le match se poursuit jusqu’en prolongation, durant le Drakkar aurait bien pu se sauver avec les deux points, profitant d’un jeu de puissance complet à 4 contre 3. Bloquant plusieurs tirs, les bleus en ont décidé autrement. En fusillade, les Saguenéens ont marqué deux fois, contre une seule pour le Drakkar, qui récolte au moins un point dans la défaite.



La troupe de Jean-François Grégoire se dirige ainsi vers son domicile, où elle affrontera les Wildcats de Moncton demain.