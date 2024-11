Des étudiants du Cégep entretiennent les sentiers de la rivière Amédée

Une dizaine d’étudiants du programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) ont mis la main à la pâte pour l’entretien des sentiers du club Les sentiers de la rivière Amédée. Les travaux, réalisés les 4 et 6 novembre derniers, ont permis de maintenir et d’améliorer ces infrastructures naturelles.

Les étudiants de troisième année se sont attelés à une série de tâches essentielles : coupe d’arbres, fendage et cordage des bûches, débroussaillage autour des sentiers, ainsi qu’à l’ouverture de nouvelles sections. Ce travail intensif, totalisant environ 150 heures de bénévolat, a permis de maintenir et d’améliorer l’infrastructure du réseau de sentiers.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre du cours Aménagement des infrastructures, offert en cinquième session du programme TACH. Ces heures de formation pratique offrent aux étudiants de troisième année l’opportunité de réaliser des aménagements en forêt tout en tenant compte des caractéristiques biophysiques du milieu et des normes réglementaires.

Sous la supervision de Dominic Francoeur, enseignant au programme, et Jacques Bérubé, président du club Les sentiers de la rivière Amédée, les élèves ont pu mettre en pratique les objectifs du cours et de vivre une expérience enrichissante sur le terrain.

Le club Les sentiers de la rivière Amédée, organisme à but non lucratif, gère un réseau de sentiers multiusages ouvert toute l’année. Ce réseau permet la pratique de nombreuses activités telles que le ski de fond, la randonnée pédestre et le vélo, et bien plus encore.