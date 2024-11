Pointe-Lebel : la fin pour le Paradis des toutous

Une passion. C’est de cette façon que Lisette Lebreux qualifie son projet des 10 dernières années, le Paradis des toutous de Pointe-Lebel. Après 10 ans, une tempête destructive et une coupe de bois encore plus ravageuse, Mme Lebreux met fin définitivement à cet attrait touristique.

« Ça me brise le cœur » laisse tomber Mme Lebreux en entrevue avec le journal le Manic. « J’adorais ça, c’était une passion », ajoute-t-elle.

Mme Lebreux a pris cette décision après avoir constaté l’état de son sentier après une partie des coupes de bois de la MRC Manicouagan. « Ils ont fait une coupe à blanc », déclare-t-elle. Mme Lebreux confie qu’elle ne s’attendait pas que les travaux de récupération des arbres détruisent autant son sentier d’origine.

La fondatrice du Paradis des toutous ne s’en cache pas, elle aurait pu recommencer à zéro un nouveau projet à plus d’un kilomètre de l’endroit d’origine. Après plusieurs mois de réflexion, elle préférait poursuivre son projet à son lieu d’origine. « C’est beaucoup de temps et d’énergie », dit-elle. « Si c’était plus loin, ce ne serait plus devant chez-moi, alors il faudrait que je prenne mon auto pour le transport des peluches et je ne pourrais pas surveiller cet endroit », précise-t-elle. La rencontre des gens et le regard des enfants dans le sentier étaient ce qu’elle préférait. « Ça m’a pris un huit ans mettre en place tout ça », affirme-t-elle.

De plus, Mme Lebreux ne considère pas avoir la même ardeur qu’avant. « Je vieillis et je n’ai personne qui pourrait continuer », confie Mme Lebreux.

Malgré cette difficile décision, la dame de 72 ans ne regrette rien. « Je m’amusais tellement, c’est une belle réalisation que j’ai faite », soutient-elle.

Mme Lebreux qualifie toutes ces années comme un baume au cœur, autant pour les visiteurs que pour elle-même.

Des centaines de toutous seront à donner

Lisette Lebreux a créé ce sentier en payant elle-même des centaines de peluches. Avec le temps, elle a reçu un nombre incalculable de dons pour décorer son sentier.

À son tour, elle souhaite récupérer toutes les peluches en bon état et les offrir à des enfants pour une deuxième ou même troisième vie. Encore incertaine de la façon dont cela sera orchestré, elle aimerait faire affaire avec des associations et des organismes.