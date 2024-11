Véhicules hors route : deux bénévoles de la Côte-Nord reconnus

Le dévouement de deux bénévoles de la Côte-Nord en matière de véhicules hors route a été reconnu par le gouvernement du Québec le 21 novembre.

Sylvain Hovington du Club Nord-Neige de Forestville et Réjean Coulombe du Club quad Haute-Côte-Nord sont les deux récompensés de la région dans le volet action régionale. Leur bénévolat a été souligné lors du 15e Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, tenu au Capitole de Québec.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable y a souligné le dévouement remarquable de 28 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec.

Depuis 16 ans, Sylvain Hovington œuvre activement au sein de son club. Il a consacré de multiples heures à piloter la surfaceuse et à réparer la machinerie. En parallèle, il prête main-forte à l’équipe qui voit à la qualité des sentiers et de la signalisation.

« Par son entregent et sa bonne humeur contagieuse, il sait rallier les autres bénévoles lorsque vient le temps des corvées. Très estimé dans son milieu, il a reçu au fil de son action bénévole de nombreuses marques de reconnaissance, autant de la Ville de Forestville et de la Fédération que de la part d’autres organismes », peut-on lire dans sa description.

Quant à Réjean Coulombe, on dit qu’il est une personne très appréciée par les membres du Club quad HauteCôte-Nord. Il est toujours prêt à aider et à encourager ceux qui travaillent avec lui, en créant notamment un environnement où chacun se sent estimé et valorisé. Il consacre lui-même une partie de ses temps libres à la croissance de l’organisation.

« Ses collègues ne manquent pas de souligner les traits de personnalité qui caractérisent son action. Ils le décrivent ainsi comme un altruiste, animé par un profond désir d’aider les autres et de contribuer au bien-être de sa communauté », est-il écrit.

Selon le gouvernement du Québec, l’engouement pour la pratique du véhicule hors route constitue un puissant levier pour le tourisme et favorise le développement économique des régions.

« Une telle vitalité n’aurait pu naître sans la contribution des quelque 7 000 bénévoles actifs partout au Québec, qui sont dévoués à l’aménagement et à l’entretien des sentiers », est-il mentionné pour expliquer la tenue de ce prix de reconnaissance.