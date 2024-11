Baie-Comeau : la séance du conseil en bref

En plus du nouveau nom de la place publique de Mingan et la fin du projet B-Comobilité, la séance du conseil de Baie-Comeau du 18 novembre a traité plusieurs autres dossiers. Voici trois sujets en bref.

Belvédère St-Pancrace

Les infrastructures du belvédère, comme la passerelle principale, les escaliers et les garde-corps, ont besoin d’amour. Pour y faire des travaux, la Ville de Baie-Comeau doit prendre possession du terrain.

« Au départ, le parc Boréal avait un bail d’occupation sur les terres publiques pour y aménager le belvédère. Pour y faire une intervention, on a demandé de transférer le bail d’occupation pour qu’il soit maintenant à la Ville », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Aide au travail de rue

La Ville de Baie-Comeau reconduit son aide financière au programme de travail de rue du Carrefour jeunesse (CJE) Manicouagan. Le protocole d’entente est renouvelé pour une durée de trois, à la hauteur de 20 000 $ par année.

Le CJE Manicouagan offre le programme de travail de rue qui va à la rencontre des jeunes et des adultes pour offrir un accompagnement, une aide à trouver des ressources ou encore plus. La Ville de Baie-Comeau s’inscrit dans le financement que reçoit l’organisme pour ce projet.

Passage de piétons sur le boulevard Pierre-Ouellet

Il y aura ajout d’un afficheur de temps de passage pour piétons et cyclistes à l’intersection du boulevard Pierre-Ouellet et de l’avenue du Labrador. Une bande de passage sera aussi tracée au sol.

« Ce n’est pas très sécuritaire de traverser sur le boulevard et on fait une résolution prendre l’endroit sécuritaire aux piétons et aux cyclistes. On se rappelle qu’il y a eu un accident il y a quelques semaines là-bas », mentionne le maire Michel Desbiens.