Le soccer mineur cartonne à Baie-Comeau

Ça roule pour l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau qui compte de plus en plus d’inscriptions, plus d’options de matchs et surtout plus de jeunes filles qui s’intéressent au soccer. Cette saison-ci, elle a 30 % de filles parmi ses quelque 200 inscriptions.

« Ça a énormément augmenté en proportion, ce qui nous permet maintenant de faire des catégories féminines. On voit que les efforts portent fruit », souligne Mathieu Pineault, président de l’Association.

Ce n’est pas seulement le nombre de joueuses qui est en croissance. L’Association de soccer mineur de Manicouagan compte près de 200 inscriptions pour la saison intérieure, qui se déroule de septembre au mois de mars, une hausse importante.

« C’est impressionnant de voir le nombre qu’on est rendu, on a pratiquement doublé en 5 ans. On est passé de quelque cent personnes à près de 200 », lance M. Pineault.

Transition

L’Association de soccer mineur de Manicouagan offre maintenant une option pour les jeunes de 14-15 ans après avoir terminé dans le mineur.

« En fait, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’opportunités de match pour ces jeunes-là. Alors, on a une collaboration avec la Ligue senior de soccer Manicouagan qui, bien entendu avec une décharge de leurs parents, permet qu’on les soutienne là-dedans », explique Mathieu Pineault.

« Il y a toujours un adulte avec eux. On a des jeunes de 15-16 ans qui sont capables, qui ont le niveau de soccer, pour se joindre à la ligue senior pour qu’ils puissent continuer à jouer. Ça faisait quand même un bon petit temps qu’il n’y avait pas eu de jeunes qui l’avaient intégré. Là, on compte bien chaque année essayer d’en faire entrer de plus en plus », poursuit-il.

Le but est de favoriser une bonne transition vers le senior.

Jouer au Saguenay

L’Association profite maintenant aussi d’une collaboration avec l’Association régionale de soccer Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce qui permet aux équipes de Baie-Comeau de jouer dans sa ligue hivernale.

« On a moins d’options localement pour jouer plus de matchs. Le Saguenay nous a donc intégrés à leur ligue. Donc on joue avec environ cinq clubs là-bas. C’est environ aux deux semaines qu’on va là-bas jouer deux à trois matchs. C’est aussi intéressant de jouer ailleurs », partage M. Pineault fier des accomplissements de l’organisation manicoise.