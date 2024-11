Un film sur l’Allemagne dans les cinémas de la Côte-Nord

Le nouveau film des Aventuriers Voyageurs plongera les spectateurs au cœur de l’Allemagne et de ses traditions. Le long-métrage sera présenté dans les cinémas de Baie-Comeau et Sept-Îles ainsi qu’à la Shed-à-Morue de Havre-St-Pierre dès le 3 décembre.

Avec le film Allemagne – festive et épicurienne, les Aventuriers Voyageurs veulent offrir « un voyage fascinant à travers des festivals vibrants, une cuisine riche et des paysages à couper le souffle ».

Après l’Allemagne riveraine, Jennifer repart de plus belle pour mettre en lumière les trésors du reste du pays, à la découverte des festivités incontournables et de la gastronomie.

« Ce périple vous conduira dans plusieurs villes historiques avant de mettre le cap sur la populaire Bavière, où vous visiterez Munich et son célèbre Oktoberfest », décrit le présentateur.

Des châteaux royaux de la région de Füssen, la voyageuse poursuit son périple dans le sud de l’Allemagne via le lac de Constance, avant de rejoindre les coucous de la bien connue forêt noire. Pour conclure son tour du pays, Jennifer se rend au cœur des marchés de Noël traditionnels et gourmands.

Une voyageuse de renom

Jennifer Doré Dallas est l’autrice ou la coautrice d’une quinzaine de guides de voyages Lonely Planet et Ulysse sur le Québec, la Toscane, l’Islande et bien d’autres… Elle a aussi collaboré aux guides Testé et approuvé, le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires.

Elle se passionne pour les voyages et la gastronomie, thématiques qu’elle aborde depuis 2010 sur son blogue, Moi, mes souliers. Rédactrice pigiste et chroniqueuse, elle collabore à diverses plateformes touristiques du Web.

Jennifer partage sa passion du voyage avec les Aventuriers voyageurs depuis une dizaine d’années à travers de nombreuses conférences photo. Elle a réalisé son premier film de voyage en 2018 sur les Îles de la Madeleine, une région qu’elle affectionne particulièrement, et elle présentera en 2024-2025 un deuxième film sur son pays chouchou, l’Allemagne.