Des croisiéristes de 42 pays à Baie-Comeau en 2024

Les croisières internationales gagnent du terrain à Baie-Comeau. En 2024, 14 navires ont accosté au port de Baie-Comeau avec à leur bord environ 6 900 passagers venus de 42 pays différents répartis sur tous les continents.

« Nous avons eu une très belle saison, le beau temps a été au rendez-vous et les croisiéristes ont pu profiter au maximum de la beauté de la région », mentionne Élizabeth Moreau, directrice développement des affaires et croisières pour le Port de Baie-Comeau.

« Nous avons eu énormément de beaux commentaires sur la qualité de l’accueil et à quel point les croisiéristes se sentent bien à Baie-Comeau. C’est toujours agréable de se faire dire ça », ajoute-t-elle.

La saison 2024 s’est conclue il y a quelques semaines et le bilan s’avère très positif pour la Manicouagan. Selon le Port de Baie-Comeau, l’affluence vécue cette année témoigne de l’attrait grandissant de Baie-Comeau comme destination de choix pour les croisiéristes internationaux en quête de paysages époustouflants et d’expériences culturelles enrichissantes.

Faits marquants

2024 marquait le début de la venue de la Oceania Cruise Line qui reviendra environ quatre fois par saison pour les prochaines années.

« Une récurrence comme ça est super pour tout le monde, car les navires et les lignes deviennent vraiment familiers avec nous et nous avec eux. Ça rend encore plus complète l’expérience pour les croisiéristes », divulgue Mme Moreau.

Le client le plus fidèle depuis le début des croisières dans la région, le Pearl Mist de Pearl Seas, a d’ailleurs réalisé sa 40e visite à Baie-Comeau cette année.

Les croisières ont aussi permis de belles retombées économiques dans la région. « Un jour d’escale, c’est environ une vingtaine d’acteurs qui sont impliqués directement ou indirectement. C’est quand même beaucoup de monde », explique la directrice développement des affaires et croisières.

Cette saison, 56 % des croisiéristes sont allés en tours guidés visiter les différents attraits de la Manicouagan. À elle seule, l’Église Sainte-Amélie a reçu plus de 2 000 visiteurs durant la saison 2024 des croisières.

L’année 2025 s’annonce très prometteuse, avec un nombre de navires attendu légèrement plus élevé, soit un total de 16 navires, ce qui représente environ 9 300 passagers.

Il s’agit du nombre de croisiéristes attendus le plus élevé de l’histoire des croisières à Baie-Comeau confirmant la place de la ville sur la carte des destinations prisées des croisières internationales.

« Ce calendrier reflète non seulement l’importance de l’industrie des croisières pour l’économie locale, mais également l’engagement de Baie-Comeau à offrir des expériences inoubliables à ses visiteurs », conclut le Port de Baie-Comeau avec fierté.