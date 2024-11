Une première au Centre des arts pour Les Présidents

Le groupe musical Les Présidents se produira pour la première fois au Centre des arts de Baie-Comeau le 28 novembre à 19 h pour un spectacle-bénéfice au profit de la Maison des femmes de Baie-Comeau, en première partie de Laurence Jalbert.

Le tour de chant des Présidents comprendra une dizaine de pièces de leur cru choisies spécialement pour cet événement. Les admirateurs du groupe baie-comois y retrouveront quelques chansons tirées de son album comme On ferme l’usine à papier, C’est un village et Découvrir d’où l’on vient.

« On pense que le mariage entre les textes et les chansons des Présidents et ceux de la grande Laurence Jalbert vont donner toute une soirée aux nombreux spectateurs », affirme un des musiciens du groupe, Jean-Pierre Simard, rappelant que quelques billets sont encore en vente.

Les Présidents sont composés des musiciens Marc Boulay, Isabelle Beaudin, Gaston Arsenault, Nathalie Simard, Marquis Méthot et Jean-Pierre Simard et ils sont de plus en plus connus dans la région.

Le groupe de musique travaille sur plusieurs projets présentement. Il prévoit sortir un deuxième album et offrir un nouveau spectacle au printemps. Son premier disque peut être écouté sur toutes les plateformes numériques, dont Spotify et Apple music.