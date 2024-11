17 000 $ d’achats locaux à la Féérie de Noël de Baie-Comeau

Plus de 800 personnes ont fait leur magasinage des Fêtes à la Féérie de Noël qui se déroulait à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau du 22 au 24 novembre. Environ 17 000 $ ont été dépensés pour des achats locaux.

« C’est vraiment génial! Ce sont 17 000 $ investis dans la région. Ce sont 17 000 $ qui ne partent pas pour Amazon ou un autre commerce en ligne », commente l’idéatrice de la Féérie de Noël, Maude Roussel, heureuse du déroulement de la fin de semaine.

Cette année, pour la troisième édition de l’événement, 17 exposants étaient regroupés dans la salle pour offrir leurs créations originales. Sur ce nombre, huit en étaient à leur première fois.

« On a eu tellement de beaux commentaires, c’est tellement plaisant. Les visiteurs trouvent que l’endroit est chaleureux et intime avec une belle vue sur le fleuve St-Laurent », fait savoir Mme Roussel.

En plus de visiter les kiosques, les participants pouvaient s’inscrire à des ateliers d’art, qui ont tous affiché complet.

Coup de cœur du public

Finalement, le 24 novembre, la Féérie de Noël s’est conclue sur un air de fête en couronnant les trois artistes coups de cœur du public.

En première position, c’est Jessica Desrochers, ARTE.Flore, qui a été choisie. Le Projet MAVIE vient au second rang et en troisième place, on retrouve Annie Sirois des Chandelles Rosie et Charlotte.

Maude Roussel souhaite un bon succès aux exposants des prochains marchés de Noël se tenant dans la région. Il y a d’ailleurs la Foire des arts prévue en fin de semaine prochaine au Centre d’achat Laflèche.