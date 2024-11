Fermeture des stations saisonnières de la Garde côtière sur la Côte-Nord

Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne à Tadoussac, Kegaska et Havre-Saint-Pierre seront fermées entre le 26 et le 30 novembre 2024.

Une fois l’hiver installé, les bateaux de sauvetage de la Garde côtière canadienne ne peuvent plus être utilisés dans le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent, en raison des conditions de navigation qui prévalent, notamment les embruns verglaçants et la glace.

Les opérations de recherche et sauvetage hivernales sont menées par la Garde côtière canadienne à l’aide de brise-glaces et d’autres navires disponibles dans la zone, au besoin.

La Garde côtière indique qu’elle peut être contactée en tout temps au 1-800-463-4393, ou au moyen du canal 16 sur les radios VHF.

Habituellement les activités des stations commencent en avril, avant le début de la saison de navigation, et se terminent en novembre ou fin décembre.