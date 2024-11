Phénomène rarissime : Un oiseau européen à Pointe-Lebel

Un phénomène rarissime secoue la communauté ornithologique mondiale : l’observation d’un courlis cendré, un oiseau européen jamais vu au Québec, a été confirmée sur les plages de Pointe-Paradis. Daniel Dorais, ornithologue passionné, raconte cette découverte unique et ses implications.

Un oiseau venu d’Europe

« C’est une première observation au Québec et seulement la troisième au Canada, c’est donc très rare », souligne M. Dorais, avec une pointe d’émerveillement. Originaire d’Europe, cet oiseau migre habituellement du nord de l’Europe vers le sud ou le nord de l’Afrique à l’automne.

Mais cette année, les vents soutenus de l’est survenus pendant deux semaines ont dévié sa trajectoire. « Les oiseaux se font prendre dans ces vents-là et il n’a pas pu se diriger vers le Sud. Il est tout seul de son espèce », explique l’ornithologue aguerri.

Le courlis cendré, souvent confondu avec le courlis corlieu en raison de sa taille similaire, se distingue par son long bec recourbé et sa silhouette élancée. Bien qu’il puisse survivre seul à court terme, son avenir dans la région reste incertain.

« Sa survie est plus en lien avec les conditions climatiques et l’habitat qu’il va retrouver pour, d’une part, se nourrir. De ce côté-là, pour l’instant, il n’y a pas de problème, la température non plus », précise Daniel Dorais.

Une fascination mondiale

La nouvelle de cette observation s’est rapidement propagée dans les cercles ornithologiques. Des passionnés sont venus de toute la Côte-Nord, du Québec et même des États-Unis pour admirer cet oiseau rare.

« J’ai croisé des gens de Victoriaville, de différentes régions du Québec, de Rimouski qui ont traversé, des gens d’Ottawa. Et cette semaine, il y a eu des gens des États-Unis venus du Connecticut, de Louisiane, du Vermont et même quelqu’un qui a été enregistré comme étant de la Californie », raconte celui qui a fait la découverte.

Les ornithologues, souvent équipés d’appareils photo sophistiqués, espèrent capturer des clichés exceptionnels de ce visiteur inattendu. « Tous les ornithologues passionnés du monde entier savent dans le moment qu’il y a un courlis cendré à Pointe-Paradis au Québec. »

Quel avenir pour le Courlis cendré ?

L’avenir de cet oiseau hors de son habitat naturel reste incertain.

« Il est très peu probable, voire impossible, qu’il retourne en Europe. Parce que pour ça, il faut faire face à des vents contraires. Alors il faudrait qu’il y ait des vents d’ouest très forts et des circonstances exceptionnelles comme celles qui l’ont amené ici », estime M. Dorais.

Pour l’heure, l’oiseau semble s’adapter. « Il profite de la nourriture abondante sur les plages », dit-il. Pourtant, l’ornithologue garde une pointe d’inquiétude pour les mois à venir. « On espère, on imagine que sa possibilité de survie, c’est de migrer vers le sud, notre sud à nous. »

Une chance unique pour les amateurs de nature

La présence du courlis cendré à Pointe-Paradis attire des dizaines de curieux chaque jour.

« Je dirais que plus le temps passe, on doit être vraiment près des 100 personnes. Il a été vu samedi et encore pas mal de monde l’a vu. J’imagine qu’il est encore là, les conditions sont meilleures », affirme Daniel Dorais, convaincu que ce phénomène continuera d’attirer des visiteurs tant que l’oiseau restera dans la région.

Le Courlis cendré est un oiseau européen rarement observé au Canada. Photo Sylvain Dallaire