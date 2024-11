Troisième semaine de grève dans des garderies familiales

Les 9000 Responsables de services éducatifs en milieu familial syndiquées à la FIPEQ ont entrepris, lundi, leur troisième semaine de grève.

Depuis lundi matin, et tous les jours de la semaine, elles ouvriront leur service de garde familial une heure et demie plus tardivement qu’à l’habitude.

Et à compter de lundi prochain, elles l’ouvriront deux heures plus tardivement qu’à l’habitude.

Les 9000 Responsables de services éducatifs (RSE), membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, veulent ainsi accroître la pression sur le gouvernement du Québec, avec qui elle négocie le renouvellement de leur entente collective.

Les RSE ne touchent pas un salaire horaire, comme c’est le cas pour les travailleuses dans les Centres de la petite enfance. Elles touchent plutôt une subvention du ministère de la Famille, qui tient compte de leur rémunération, mais aussi du coût des aliments, des jouets et des diverses fournitures pour le service de garde à leur domicile.