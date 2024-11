Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer : une 14e édition sous la présidence de Kathia Rock

Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer est de retour et misera sur le rire et la bonne humeur pour sa 14e édition, en compagnie de l’artiste innue Kathia Rock comme présidente d’honneur. Les comédiens en mettront plein la vue avec des décors et saynètes extérieures qui feront place à la féérie de Noël les 6 et 7 décembre.

Le lancement de cette édition se fera avec l’illumination du grand sapin au parc Jean-Maurice-Martel le 6 décembre à 17 h. Les traditionnels feux d’artifice et une allocution de la présidente d’honneur, l’artiste multidisciplinaire Kathia Rock, seront aussi de la partie.

Dès 18 h, les visiteurs pourront se balader dans le sentier pour voir les huit saynètes dans la forêt en arrière de la municipalité et de l’école Mgr-Bouchard. Le marché de Noël sera également de retour le samedi 7 décembre à partir de 13 h.

La responsable des activités communautaires et touristiques de Portneuf-sur-Mer, Stéfany Dufour St-Gelais, révèle que le rire sera au centre de l’édition de cette année.

« Le public peut s’attendre à beaucoup de rires. Nous avons misé sur la drôlerie, et on a des textes qui sont pas mal comiques cette année », dévoile-t-elle.

« On a des choses attendrissantes aussi avec les enfants, et des thèmes comme le partage et l’acceptation des autres malgré les différences. On va faire vivre un bel éventail d’émotions aux participants », ajoute la responsable.

Coup de foudre

Stéfany Dufour St-Gelais a également été chercher l’artiste Kathia Rock sous recommandation d’une des bénévoles de l’organisation, qui lui a parlé de son parcours. « J’ai soumis sa candidature, et ça a été accepté à l’unanimité », raconte-t-elle.

Jointe par le Journal, la principale intéressée mentionne qu’elle avait été faire son tour au Sentier de Noël l’an dernier.

L’artiste multidisciplinaire Kathia Rock de Maliotenam assurera la présidence d’honneur du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. Photo Facebook

« Quand j’ai vu ça l’an dernier, ça a été un gros coup de foudre. Je me suis dit que je devrais en faire un à Maliotenam », laisse entendre Kathia Rock.

Bien sûr, cette dernière est aux anges d’avoir été choisie « à l’unanimité » comme présidente. « C’est vraiment plaisant, et je suis super honorée », affirme l’artiste qu’on peut voir dans l’émission Indéfendable ces jours-ci.

Cette dernière jouera dans la 7e saynète à l’extérieur avec un texte qu’elle a préparé.

« Il y a deux Québécois qui vont m’accompagner, et ils vont parler l’innu », dévoile la comédienne originaire de Maliotenam, qui invite au passage « tous les Innus de Pessamit et d’Essipit » à venir se joindre aux activités du Sentier de Noël.