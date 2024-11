Baie-Comeau : une vieille station de pompage remise en fonction

Que ce soit pour Hy2gen ou pour toute autre entreprise désirant s’installer dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, la Ville de Baie-Comeau affirme qu’il est nécessaire de donner un accès à l’eau brute dans le secteur, et ce, le plus rapidement possible.

Baie-Comeau procédera à la réfection du poste de pompage La Chasse et à la construction d’une conduite d’eau brute entre le lac La Chasse et le parc industriel Jean-Noël Tessier.

« On a une station de pompage qui servait à desservir l’eau au courant de notre secteur Marquette, qu’on n’a plus besoin depuis plusieurs années pour la consommation », explique d’entrée de jeu le maire Michel Desbiens.

« Il y a des entreprises, comme Hy2gen qui auront besoin d’eau brute et pour ça, il faut redémarrer notre station de pompage, la mettre en état, en plus de construire une conduite d’eau brute », précise-t-il.

Pas juste pour Hy2gen

Le projet d’Hy2gen pour Baie-Comeau fait partie des discussions depuis un certain temps, souligne M. Desbiens.

« L’annonce de Hy2gen a été beaucoup publicisée depuis l’été, dit-il. On est très content et c’est positif pour notre économie. Par contre, on a beaucoup de travail à faire. Il faut commencer à préparer le terrain et le planifier pour le futur. »

Toutefois, ces travaux ne sont pas réalisés uniquement que pour le grand projet d’hydrogène et d’ammoniac verts. Ils sont nécessaires en vue de l’installation d’autres promoteurs dans le secteur.

« Oui, il y a Hy2gen, mais il y a d’autres entreprises qui auront besoin d’eau brute. Dans ce cadre, on est à l’aise d’aller de l’avant pour regarder, avec une firme d’experts, comment on va procéder », déclare Michel Desbiens.

Baie-Comeau a d’ailleurs octroyé un mandat à la firme Stantec, pour un montant de 912 890 $.

« On ne dépenserait pas d’argent si on n’était pas sûr du besoin », poursuit le maire.

Ne pas attendre

Ces travaux apporteront une richesse à Baie-Comeau et pour son développement, croit le directeur général de la Ville.

« L’accessibilité à l’eau sur un territoire est une richesse. Pour la Ville de Baie-Comeau, d’avoir l’opportunité de pouvoir recycler une vieille station de pompage, qui servait à la consommation humaine, et la convertir maintenant pour en faire un autre procédé », énonce François Corriveau.

« Quand tu veux des projets, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour préparer le terrain. Si tes installations ne sont pas prêtes, les entreprises vont aller ailleurs », conclut le maire.