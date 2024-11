Un nouveau Tournoi de hockey de rue au profit de Centraide

Le traditionnel Tournoi de hockey de rue au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan sera de retour le 4 janvier à la polyvalente des Baies. Il accordera une place aux jeunes cette année.

Les adolescents de 14 à 18 ans pourront prendre part au tournoi puisque deux nouvelles catégories s’ajoutent pour cette édition. Il sera donc possible d’y participer dans les classes femmes — jeunes et hommes — jeunes en plus des catégories hommes, femmes — participation, et femmes – compétition.

Ce tournoi, présenté par Les Entreprises G&M Laplante, s’inscrit dans la campagne de financement 2024-2025 de Centraide dont l’objectif a été fixé à 1 200 000 $.

« Nous invitons les membres de la communauté accompagnés de leur famille à venir célébrer à nos côtés ce beau moment », indique Josée Mailloux, directrice de l’organisme, par voie de communiqué.

Inscriptions

Les inscriptions sont au prix de 200 $ jusqu’au 1er décembre. Après cette date, le tarif sera de 250 $. Le billet comprend l’inscription d’une équipe de quatre personnes, incluant le souper et la soirée festive qui suivra. Pour les jeunes, les coûts sont fixés à 160 $ pour 4 joueurs jusqu’au 15 décembre et 175 $ par la suite.

Les personnes souhaitant uniquement participer à la soirée festive sous l’accompagnement musical de Claude St-Pierre, qui débutera à 18 h, pourront également se procurer un billet au coût de 30 $ via le lien menant à la billetterie.

Comme les années précédentes, chacune des équipes est assurée de participer à un minimum de trois matchs amicaux.

L’organisation est encore à la recherche de bénévoles. Par conséquent, les personnes qui souhaitent l’accompagner pour que cette collecte de fonds soit encore une réussite sont invitées à communiquer avec elle à adjoint@centraidehcnmanicouagan.ca.

Rappelons qu’une somme de 17 000 $ a été récoltée par ce tournoi l’année dernière.