50 badistes s’affrontent à Forestville

Le badminton avait la cote le 23 novembre au gymnase de la polyvalente des Rivières de Forestville alors que 50 badistes s’étaient donné rendez-vous pour un tournoi.

Il s’agissait de la 4e édition de cet événement organisé par Erik Langelier de Forestville, aidé par ses parents Dany Langelier et Nancy Therrien.

« On a eu 50 participants, ce qui était notre plus grosse édition à date. On est bien content parce que la petite scène de badminton sur la Côte-Nord a beaucoup diminué. Donc, voir beaucoup de badistes à une même place, c’était bien le fun », commente l’organisateur fier de ce succès.

Des joueurs de partout sur la Côte-Nord étaient de la partie et même des amis de Sherbrooke y ont participé. Des catégories A, B et C (mixte, féminin, masculin, simple et double) étaient offertes selon le niveau de jeu des compétiteurs.

Les badistes ont joué au minimum deux matchs durant la journée. En raison de la grande participation cette année, le tournoi a eu lieu de 7 h 45 à 19 h. « On le fait sur une journée pour faciliter la participation de ceux qui viennent de l’extérieur, qui ont des petites familles », explique le passionné de badminton.

Hausse de popularité

Les tournois de badminton se faisaient de plus en plus rares dans la région dans les dix dernières années, mais depuis deux ans, il y a une recrudescence, observe Erik Langelier. Les amateurs de ce sport peuvent compétitionner entre eux à Sacré-Cœur, Forestville et Baie-Comeau, entre autres.

À Forestville, une ligue amicale se réunit deux soirs par semaine au gymnase de la polyvalente des Rivières. Une dizaine de joueurs s’affrontent de façon libre et il est toujours possible de s’y inscrire. Les informations se retrouvent sur la page Facebook Club de badminton de Forestville.

Une chose est sûre, Erik Langelier a l’intention d’organiser le tournoi de Forestville l’an prochain. Une 5e édition est donc au programme pour novembre, selon les dates des autres événements de la région.

Résultats

Mixte A

Gagnants : Alyson Tessier/Olivier Dion

Double masculin A

Gagnants : Alexis Bernier/Alex Couture

Simple masculin A

Gagnant : Érik Langelier

Mixte B

Gagnants : Emma-Rose Belley/Guillaume Bacon

Double masculin B

Gagnants : Guillaume Bacon/Vincent Paquet

Double féminin B

Gagnantes : Kelly-Ann Deschênes/Jeanne Hovington

Simple féminin B

Gagnante : Kelly-Ann Deschênes

Simple masculin B

Gagnant : Guillaume Bacon

Mixte C

Gagnants : Leïla Gauthier/Liam Gauthier

Simple masculin C

Gagnant : Liam Gauthier

Double masculin C

Gagnants : Eliot Larose/Hugo Reid

Pour la catégorie Mixte A, les gagnants sont Alyson Tessier et Olivier Dion. Quant à Lysianne Mollen et Alex Couture, ils ont terminé finalistes. Photo courtoisie