La Manicouagan brille à Lisbonne

Le Port de Baie-Comeau et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) portent haut les couleurs de la Manicouagan lors de la Conférence de l’Association Internationale Villes-Ports (AIVP) à Lisbonne.

La présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis, et David Béland, conseiller à la RBMU, sont montés sur scène pour présenter le modèle d’affaires du port, lequel se distingue tant par sa gouvernance participative et communautaire que par son statut d’organisme indépendant à but non lucratif, ce qui le rend unique dans le paysage portuaire mondial.

« Notre mission et notre vision vont bien au-delà de l’opération d’un simple port. Nous souhaitons être une véritable organisation de développement régional, portée par et pour notre communauté, tout en faisant du port un lieu dont la population peut être fière », déclare Karine Otis.

De son côté, la RBMU a mis l’accent sur son expertise en lien avec les stratégies collaboratives pour bâtir des relations constructives avec le milieu.

« Notre participation à ce rendez-vous international est une belle occasion de partager auprès de ce réseau la pertinence d’une région de biosphère pour une ville portuaire et plus spécifiquement le rôle-conseil que nous jouons via l’entité MU Conseils de la RBMU », ajoute David Béland.

Un engagement concret vers un avenir durable

Le Port de Baie-Comeau s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, ayant complété l’auto-diagnostique de l’AIVP basé sur les objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU. Ce cadre guide les ports vers des pratiques plus responsables et résilientes.

Une étape majeure s’annonce pour le port avec le dévoilement imminent de sa première politique de développement durable, élaborée en collaboration avec MU Conseils et la Région de biosphère de Charlevoix.

Ces initiatives incarnent une vision commune où l’économie, l’environnement et la communauté s’harmonisent pour bâtir un avenir durable.