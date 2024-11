Une nouvelle règle de Santé Québec qui plaçait à risque de découverture en soins pharmaceutiques des hôpitaux de la Côte-Nord est temporairement retirée, après une levée de boucliers.

Dès le 1er décembre, les nouvelles restrictions imposées par Santé Québec allaient empêcher les pharmaciens, en congé ou travaillant ailleurs dans le réseau, de fournir des services temporaires comme main-d’œuvre indépendante.

Les hôpitaux de Havre-Saint-Pierre et Blanc-Sablon étaient particulièrement à risque de rupture complète de services en pharmacie.

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord a sonné l’alarme, dans une lettre transmise aux médias, mercredi. Un moratoire était réclamé.

Quelques heures plus tard, le Conseil a été informé d’un arrêt de la mesure.

« Les pharmaciens “dépanneurs” pourront temporairement continuer de travailler dans plus d’un établissement de santé après le 1er décembre », confirme pour sa part, Santé Québec. « Afin d’éviter les bris de service, nous avons mis en place une période transitoire, afin de déterminer des solutions à plus long terme », poursuit l’organisation par courriel.

Durant cette période, pour « éviter les bris de service anticipés », le fonctionnement actuel se poursuivra.

« C’est en effet un soulagement pour nous, on évite ainsi le pire et des ruptures de service appréhendées », a commenté Dave Charlton, pharmacien et chef du département de pharmacie du CISSS de la Côte-Nord. On peut considérer la situation comme « réglée » à court terme. »

Des groupes de travail destinés à trouver des solutions à long terme face aux enjeux touchant le dépannage en pharmacie seront mis en place, selon M. Charlton.

Santé Québec rappelle que le gouvernement mène actuellement des négociations avec l’Association des pharmaciens d’établissements de santé du Québec, concernant les conditions de travail des pharmaciens « afin de trouver des solutions ».