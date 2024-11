Baie-Comeau : les bâtiments municipaux ont besoin d’amour

Les coûts de travaux nécessaires sur plusieurs bâtiments municipaux s’élèvent à 11 071 910 $ pour la Ville de Baie-Comeau, qui doit effectuer un emprunt et rechercher des subventions.

Il s’agit d’une estimation des coûts réalisée par le Service de l’ingénierie de la Ville, qui prend en compte un pourcentage d’imprévus.

Il y a tout d’abord le Centre

Henri-Desjardins qui a grandement « besoin d’amour », comme le dit le maire Michel Desbiens.

L’aménagement de surfaces de curling est évalué à 2 413 585 $ et la mise à niveau de l’électricité s’élève à 1 227 440 $.

Toujours pour les sports, le Centre sportif Alcoa nécessite divers travaux au coût de 1 842 450 $. Des modifications de dalle, structure et bande sur la glace A ont déjà obtenu un financement de 750 000 $, mais nécessitent tout de même un montant supplémentaire de 613 000 $.

Dans la bâtisse, la conversion électrique à 25 kV, en raison de la modernisation du poste Bégin, et la ventilation de la salle mécanique font partie de la liste des travaux.

La caserne Marquette est aussi incluse dans la somme totale des ouvrages (11 M$). Le parcours de décontamination est évalué à 1 330 000 $ et la réfection de l’entrée électrique et des espaces de la nouvelle caserne coûteraient 1 595 000 $.

Le réaménagement de locaux (1300, boulevard Blanche, 2, place La Salle et 19, avenue Marquette) est calculé par la Ville, tout comme la réfection du pavillon Mance, le rejet des eaux usées du parc Jean-Noël-Tessier et la mise à niveau du Centre des arts.

« Nos équipes travaillent très fort pour avoir des subventions. Est-ce qu’on va les avoir ? Ça, c’est difficile à dire. On va certainement en avoir quelques-unes. Mais, je l’ai souvent répété, nos bâtiments ont besoin d’amour et il faut avancer maintenant », fait savoir Michel Desbiens.

Le maire réitère son intention de continuer à procéder à l’optimisation des bâtiments municipaux à Baie-Comeau.

Le directeur général de la Ville, François Corriveau, précise pour sa part que les coûts peuvent augmenter.

« Ça arrive toujours, on est dans un contexte inflationniste qui n’a pas vraiment cessé depuis la période pandémique, dit-il. Donc, il y a le moment où on fait nos estimations à l’interne de façon préliminaire, et l’appel d’offres ensuite. Quand on reçoit des propositions de coûts du privé, il y a souvent une différence. »