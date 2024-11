MRC de Manicouagan : un budget moins élevé en 2025

La MRC de Manicouagan pourra profiter de l’extension de deux programmes de financement pour les deux prochaines années, ce qui lui permet de se planifier un budget moins élevé pour 2025.

Le budget global de la MRC s’élèvera à 8 833 486 $ pour 2025. C’est une diminution de 3 144 535 $ par rapport à l’an dernier. Cette baisse s’explique par la prolongation des délais d’engagement des aides financières pour deux fonds d’aide.

Il s’agit du Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale et de Signature innovation, dont les sommes devaient initialement être engagées en totalité au 31 décembre 2024.

Cette prolongation permet maintenant d’étaler les fonds jusqu’en 2026 et 2027 respectivement. « Nous avons eu un montant d’argent dans les deux fonds, qui a été attribué à la MRC pour aider au développement et pour venir en aide aux municipalités dévitalisées », mentionne d’abord le préfet de la MRC, Marcel Furlong.

« Comme c’était trop rapide par rapport au moment où les fonds sont devenus en vigueur, on a demandé à ce que les dates soient révisées. C’est pour nous permettre d’avoir plus de projets de déposés », précise-t-il.

Plusieurs MRC au Québec ont fait cette demande, précise le directeur financier, Benoit St-Amand.

Contribution des municipalités

Les municipalités de la Manicouagan contribueront pour un total de 1 168 757 $ pour financer différents services en 2025, ce qui représente un coût moyen d’environ 42 $ par citoyen.

Parmi ces services, on retrouve l’exploitation de l’aéroport, le développement économique local et régional et le poste de conseillère en développement des communautés.

Les municipalités participent aussi à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, l’évaluation foncière, les arts et la culture, la sécurité publique ainsi qu’une portion du fonctionnement de la MRC.

Aéroport de Baie-Comeau

L’aéroport de Baie-Comeau anticipe des revenus de fonctionnement estimés à 696 038 $. Une quote-part de 110 000 $ spécifique à l’aéroport et à la charge de l’ensemble des municipalités s’ajoute à ces revenus.

Les dépenses prévues s’élèvent à 1 393 996 $, ce qui entraîne un déficit de 587 958 $ pour 2025. M. Furlong rappelle que la MRC explore des « solutions économiques durables » et travaille sur un plan pour l’aéroport à long terme.

Budget du TNO

Le budget 2025 du Territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes s’élève à 1 451 686 $. C’est une augmentation de 36 055 $ par rapport à 2024. La hausse s’explique par l’indexation de certains frais administratifs et à des augmentations de coûts, comme ceux liés à la Sûreté du Québec.

Toutefois, pour le TNO, la MRC réussit à faire des économies dans la gestion des matières recyclables. Elle est aidée par une entente entre la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan et Éco Entreprises Québec.

Le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière du TNO a été déposé en octobre et il sera effectif pour les années 2025 à 2027. Il y a une hausse globale de la valeur foncière de 33,5 % par rapport au rôle de 2024.

Le taux résidentiel passe ainsi de 0,945 $ à 0,717 $ par 100 $ d’évaluation. Le taux non résidentiel diminue quant à lui de 1,623 3 $ à 1 232 $ par 100 $ d’évaluation.

Pour un chalet qui a une variation moyenne d’environ 27 %, ça représente une augmentation d’un peu plus de 2 % du compte de taxes, précise le directeur financier de la MRC de Manicouagan.

L’enveloppe de 40 000 $ alloués pour soutenir les associations de villégiateurs dans l’entretien de leurs chemins d’accès est reconduite en 2025.