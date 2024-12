Victoire très serrée à Shawinigan

Le Drakkar a clôturé son mois de novembre avec un match à très, très bas pointage en Mauricie, signant un gain de 1-0 en fusillade contre les Cataractes de Shawinigan. La troupe nord-côtière met ainsi fin à une séquence de trois parties sans victoire.

Il avait fallu attendre 53 minutes avant de voir l’une des deux formations briser le glace; le Drakkar, mais le but de Justin Poirier avait finalement été refusé en raison d’un hors-jeu en entrée de territoire. Le pointage est donc demeuré 0-0 jusqu’à la séance de tirs de barrage. Le franc-tireur du Drakkar s’est repris, étant le seul à marquer lors de l’exercice.

Historiquement, c’était la toute première fois que le Drakkar voyait l’une de ses rencontres se conclure par la marque de 1-0 en pareilles circonstances. Également un fait rare, l’issue du match fait en sorte que les deux gardiens d’office, Lucas Beckman et Owen Bresson, signent chacun le jeu blanc, n’ayant pas accordé de but officiel. Respectivement, les cerbères ont réussi 30 et 31 arrêts.

L’allure de la rencontre aurait cependant bien pu provoquer un résultat différent. Bien que le Drakkar a devancé ses adversaires par un tir cadré, il a dû subir cinq désavantages numériques, contre un seul jeu de puissance. Autrement dit, la tenue du Drakkar en défensive et à court d’un homme a eu une grande part de responsabilité dans la victoire.

Changement de cap pour Béland et Boisvert

Suite à la modification des règles d’admissibilité au circuit universitaire américain, la LHJMQ a vu de nombreux joueurs quitter des circuits Junior A pour rejoindre ses équipes. Chez le Drakkar, Charles Béland et Samuel Boisvert en font partie. Ce dernier, un trifluvien, jouait d’ailleurs son premier match avec le Drakkar devant parents et amis. De son côté, Béland en était à sa deuxième joute.

Bien que l’échantillon est très court, l’entraîneur-chef et directeur général nord-côtier Jean-François Grégoire se dit satisfait des deux récentes acquisitions. « Béland ne crée pas de revirements, il place bien la rondelle pour l’échec-avant et il termine ses mises en échec. Pour ce qui est de Boisvert, ça parait qu’il a 19 ans; il est responsable. J’ai aimé sa vitesse aussi. C’est ce que je recherche: des joueurs qui amène de la responsabilité dans notre profondeur. »

Enfin décembre

Le rideau tombe sur un mois de novembre particulièrement relevé pour la troupe baie-comoise, duquel elle sort avec une fiche de sept victoires, trois défaites et une défaite en fusillade. Après avoir remporté deux matchs à domicile contre de très faibles Olympiques de Gatineau, les trois dernières semaines ont été assez éreintantes. Le Drakkar s’est mesuré aux Wildcats de Moncton et aux Voltigeurs de Drummondville deux fois, puis aux Saguenéens de Chicoutimi; trois des meilleures équipes du circuit, en plus d’affronter les Eagles du Cap-Breton, le Phoenix de Sherbrooke et les Cataractes de Shawinigan, qui ne sont pas de mauvaises équipes du tout non plus. Bien qu’on aurait souhaité plus de points la semaine dernière dans le camp du Drakkar, le bilan demeure assez positif au point de vue des résultats.

Alors que la période des transactions approche à grands pas, ce genre de mois tombe à point pour Grégoire. La difficulté du calendrier des dernières semaines a certainement répondu à beaucoup de questions de l’État-major nord-côtier en vue des décisions qu’il faudra prendre plus tôt que tard. « On a fait beaucoup d’observations. Ce n’est pas pour rien qu’on emmène des joueurs et qu’on profite du changement de règlement de la NCAA. Ce qu’on veut faire, c’est avoir du succès. On va travailler avec ceux qui ont nos valeurs et qui vont contribuer comme on le veut. », commentait le pilote du Drakkar.

L’équipe retrouvera ses partisans pour trois rencontres les 4, 6 et 7 décembre prochains, d’abord contre les Saguenéens de Chicoutimi, puis pour deux duels contre les Remparts de Québec.