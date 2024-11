Le nombre d’étudiants double en deux ans

L’Université du troisième âge (UTA) de Manicouagan est plus populaire que jamais. Les inscriptions aux cours ont considérablement augmenté pour la session d’automne. Du jamais vu, selon l’organisation.

Depuis les deux dernières années, le nombre de personnes retraitées qui se sont inscrites comme étudiants à Baie-Comeau a doublé. Il est passé d’une vingtaine à plus de quarante pour chaque offre de cours.

L’UTA offre aux gens de la Manicouagan âgés de 50 ans et plus une offre des plus diversifiée depuis plus de 25 ans. « Après un passage difficile durant la pandémie, on observe un intérêt marqué pour les sujets proposés et, conséquemment, une augmentation significative du nombre d’inscriptions », se réjouit Claudine Jourdain, responsable des communications.

Pourquoi tant de succès ? Il y a plusieurs réponses à cette question, croit l’organisme. D’abord, dans les objectifs de l’UTA, on veut « renforcer la participation des aînés à la communauté et contrer leur isolement en valorisant leur contribution et leur implication dans les décisions qui les concernent ».

De plus, l’UTA prône « le plaisir d’apprendre, sans pression, sans évaluation, dans un environnement ouvert et convivial ». « Le partenariat avec le personnel de la bibliothèque doit aussi être souligné comme un des facteurs importants du succès des activités proposées », ajoute Mme Jourdain.

Pour les étudiants de l’UTA, la retraite signifie conserver un esprit vif et alerte, continuer à apprendre et partager ses expériences et ses passions avec autrui.

« Les cours de l’UTA, c’est du bonbon! C’est probablement ce que vous diront la plupart des personnes qui se retrouvent à la bibliothèque Alice-Lane, chaque semaine, pour assister aux cours ou conférences, acquérir ou consolider des connaissances et participer aux échanges », témoigne la porte-parole de l’UTA Manicouagan.

Notons que la programmation complète et les modalités d’inscription pour la région se trouvent sur le site www.usherbrooke.ca/uta, sous l’onglet Programmes. La programmation pour la session d’hiver 2025 sera disponible à partir du 9 décembre et les activités auront lieu à la bibliothèque Alice-Lane.