Une fin de saison automnale au Centre des arts

Alors que l’automne s’achève, le Centre des arts de Baie-Comeau propose une programmation finale des plus diversifiées pour conclure sa saison. Humour, danse contemporaine et spectacle multidisciplinaire se succèdent pour offrir des moments inoubliables au public baie-comois.

Jérémy Demay | Mercredi 4 décembre à 20 h

La scène du Centre des arts accueillera l’humoriste Jérémy Demay, bien connu pour son style et sa sensibilité. Dans Naturel, son troisième one-man-show, l’artiste explore des thèmes plus intimes tout en préservant son humour décalé et sa proximité avec le public.

Les Jolies Choses | Lundi 9 décembre à 20 h

Les amateurs de danse contemporaine seront comblés avec Les Jolies Choses, la plus récente création de Catherine Gaudet, figure phare du milieu chorégraphique québécois. Couronnée de plusieurs distinctions, dont le Prix diffusion internationale 2023 des Prix de la danse de Montréal, cette œuvre impressionne par sa structure mathématique rigoureuse.

SLAM! | Samedi 14 décembre à 19 h 30

Pour terminer la saison en apothéose, le Centre des arts de Baie-Comeau propose SLAM!, un spectacle innovant qui mêle lutte, cirque et théâtre sous la direction de Robert Lepage et créé en collaboration avec Flip Fabrique.