Poilievre demande un nouveau plan pour la sécurité à la frontière

Le chef conservateur Pierre Poilievre a réclamé dimanche que le gouvernement fédéral présente un plan au Parlement afin de renforcer la sécurité à la frontière.

Le président élu américain Donald Trump a menacé d’imposer des tarifs douaniers au Canada si celui-ci n’améliorait pas la sécurité de la longue frontière qu’il partage avec les États-Unis.

M. Poilievre veut que ce plan comprenne des mesures, comme l’augmentation du nombre de patrouilles et l’utilisation de techniques nouvelles, pour éliminer la contrebande de drogue. Il souhaite aussi des règles plus strictes pour obtenir un visa et une plus grande collaboration entre le fédéral et les corps de police provinciaux.

«La réalité est que M. Trudeau a perdu le contrôle du déficit, de l’immigration et de notre frontière. Dans moins de deux mois, le président Trump entrera en fonction. Il a menacé d’imposer des tarifs douaniers à moins que des mesures ne soient prises», a soutenu le chef conservateur au cours d’une conférence de presse, dimanche.

Alors que l’impasse devrait se poursuivre au Parlement, Pierre Poilievre a indiqué que les conservateurs «prendraient des dispositions pour adopter rapidement un plan frontalier s’il vise à réparer la frontière brisée de Justin Trudeau».

Selon lui, le Canada devrait également limiter le nombre de demandeurs d’asile, alors que le pays fait face à un afflux important de demandes de statut de réfugiés.

Près de 250 000 demandes d’asile étaient en attente au Canada en date du 30 septembre dernier. Plus de 33 000 demandes avaient été approuvées entre janvier et fin septembre 2024.

Au cours de l’année 2023, le Canada a accepté 37 000 demandes d’asile et 28 000 en 2022.

«J’aime les vrais réfugiés, a mentionné M. Poilievre. Notre pays a été construit en grande partie par de vrais réfugiés qui fuyaient véritablement le danger, comme ma conjointe. Mais je n’ai pas de temps à perdre avec les menteurs qui viennent dans notre pays, et c’est ce problème que nous devons éliminer.»

M. Trump a menacé cette semaine d’imposer des tarifs douaniers de 25% sur les produits du Canada et du Mexique si les pays ne mettent pas fin à ce qu’il appelle le flux de drogues et d’immigrants à travers leurs frontières.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré vendredi M. Trump. Ce dernier a qualifié la réunion de «très productive».

Selon diverses sources, les deux hommes auraient aussi discuté des échanges commerciaux, de la sécurité à la frontière, de l’Ukraine, des brise-glace de l’OTAN, du Moyen-Orient et du prochain sommet du G7 qui se déroulera l’an prochain en Alberta.