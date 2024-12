Prix du CALQ : beaucoup d’émotions pour Josée Girard

« C’était à la fois de la surprise, de la joie, beaucoup d’émotion, j’ai eu des rires et des pleures », confie Josée Girard, qui a été nommée artiste de l’année sur la Côte-Nord par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Le CALQ a décerné ce prix à l’artiste multidisciplinaire en collaboration avec Culture Côte-Nord. Ce prix est assorti d’un montant de 10 000 $.

« Je suis contente, car c’est enfin la reconnaissance de la polyvalence. Ça fait 40 ans que je fais ça et pour mes paires, ça ne se pouvait pas quelqu’un qui pouvait toucher à autant de sujets. Mais, j’ai vraiment fait valoir mon point de vue. C’est aussi qui me fait le plus plaisir, que ce soit la première fois que le prix va a un artiste en art vivant sur la Côte-Nord », déclare l’artiste.

Rappelons que Josée Girard vit et travaille à Baie-Comeau. Elle est auteure, comédienne, metteure en scène et directrice artistique. Elle a signé de nombreuses mises en scène et elle est aussi grandement impliquée dans sa communauté.

Elle soutient, engage, forme, et défend les artistes de la région, tout en initiant le public au processus de création à travers la médiation culturelle.

« Ce qui me rend fière aussi, c’est que mon art n’est pas quelque chose de tangible. Je suis dans l’éphémère, je ne suis pas un tableau qu’on veut revenir voir et ce n’est pas une œuvre qui est accrochée sur un mur. Moi, c’est l’instant présent, c’est une trace intérieure », souligne la Baie-Comoise.

L’artiste, toujours autant passionnée, souhaite transmettre aussi cette flamme et faire comprendre que c’est possible de vivre de son art, comme elle le fait.

« Je pense qu’il faut avoir un peu la fibre entrepreneuriale. Je dirais aux jeunes de regarder attentivement, d’observer leur milieu et de voir comment on peut tirer son épingle du jeu dans tout ça. Puis on regarde les besoins du milieu, ils sont là. J’ai créé mon art et c’est ça aussi, je crois, la fibre entrepreneuriale », lance-t-elle.