La littérature féministe à l’honneur dans les bibliothèques de la Côte-Nord

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord a fait l’acquisition de plus de 280 livres sur la littérature féministe grâce à un partenariat avec le Regroupement des Femmes de la Côte-Nord.

Les lecteurs nord-côtiers pourront se rendre dans l’une des 32 bibliothèques du Réseau et avoir accès à un vaste éventail de livres portant sur la cause, la condition, l’histoire et la réalité des femmes.

« En avril dernier, le Réseau BIBLIO a été contacté par le Regroupement des Femmes de la Côte-Nord afin de développer un projet, dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et hommes de la Côte-Nord 2022-2024 », explique Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.

« L’équipe du Réseau a profité de l’occasion pour mettre en valeur la littérature féministe et en faire la promotion dans ses bibliothèques membres », poursuit-elle.

Parmi les thèmes abordés dans les nombreux ouvrages, on compte la santé, la parité, la politique, la conciliation travail-famille, le mouvement #moiaussi et bien d’autres.

« D’avoir eu cette opportunité, cette belle surprise, ça nous permet d’ajouter à notre collection de livres avec des sujets très actuels, très importants », partage Laura Boudreau, agente de développement et communications pour le Réseau BIBLIO. « On est très fiers d’avoir été choisis par le Regroupement pour être cette courroie de transmission pour la littérature féministe. »

Une collection thématique de 32 volumes est également proposée aux bibliothèques affiliées. Les membres peuvent accéder à une version numérique sur le site Web du Réseau BIBLIO. Cette collection comprend aussi une soixantaine de livres en anglais.