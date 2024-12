La Loto-o-suivant fait des heureux sur la Côte-Nord

La Côte-Nord compte deux gagnants parmi les 50 personnes chanceuses de la loterie caritative Loto-o-suivant, soit Francine Rioux de Kevin Roy. Deux organismes de la région en profiteront également.

Les deux Nord-Côtiers sont au nombre des gagnants de la quatrième édition de cette loterie. Ils remportent chacun 10 000$, résultat du tirage du 12 novembre dernier.

Un montant de 10 00$ est aussi remis à un organisme sans but lucratif de leur choix.

Francine Rioux a opté pour la maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau, organisme qui lui tient à cœur puisque certains de ses proches y ont reçu des soins. La gagnante avait acheté son billet à Chute-aux-Outardes.

Quant à Kevin Roy, sensible à la cause des animaux, il a choisi de soutenir la SPCA Côte-Nord. Il s’était procuré son billet à Sept-Îles.

« Plus de deux millions de dollars auront été remis à des organismes québécois choisis par les gagnants à la loterie caritative Loto-o-suivant depuis son lancement en 2021. Année après année, ces gagnants ont affirmé leur fierté de pouvoir redonner à une cause qui leur est chère. Loto-Québec est tout aussi fière de voir autant de communautés bénéficier de ces dons », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto Québec.