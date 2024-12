Tournoi de volleyball Orange Alouette | Une 44e édition à saveur irlandaise

L’organisation du Tournoi de volleyball Orange Alouette met la table en vue de sa 44e édition, à venir dans cinq mois. Les artistes pour les spectacles du vendredi et du samedi sont connus.

C’est un groupe formé en grande partie de Septiliens qui a le mandat de faire lever le party du vendredi, au Tournoi Orange Alouette, le 1er mai.

Karl Chiasson, Jean-François Duguay, Éric Bérubé, Marc Gagnon et leurs comparses invités, Tim Savard (violoniste pour Marco Calliari) et Benoit Poulin (cornemuse), s’unissent pour Rebel Murphy.

Ça fait rire les oiseaux, The Gambler, Country Roads, Boisson d’avril, Du rhum des femmes, Wagon Wheel et I’m Shipping Up to Boston, pour ne nommer que ces chansons, sonneront à saveur rock, punk et irlandaise.

Une playlist inspirée notamment de Dropkick Murphys, Flogging Molly et du folklore québécois avec Bodh’aktan et la Bottine Souriante.

« Ça va être un show d’envergure, de la musique festive et un côté spectaculaire avec de la cornemuse », mentionne Karl Chiasson. C’est d’ailleurs du côté de Matane que le groupe a trouvé ce musicien. « Quelqu’un qui joue de ça, c’est rare au Québec. »

Le groupe entend livrer la marchandise et avoir du fun.

« On ne fera pas ça à la légère. C’est une opportunité extraordinaire d’avoir une scène avec un public déjà crinqué et de party », renchérit-il.

Rebel Murphy, en répétition depuis déjà quatre mois, aura droit à un échauffement, en foulant la scène lors du Party des Fêtes 2024, le 28 décembre, au Centre des congrès de Sept-Îles. Le groupe partagera la soirée avec Killing Daisies, la formation punk rock de Sept-Îles, qui a récemment terminé l’enregistrement de leur nouvel album. Les billets pour le 28 décembre sont en vente Chez Arthur, à la Tabagie Gamache et sur lepointdevente.com.

Rebel Murphy a également des demandes pour des spectacles ailleurs au Québec pour les premiers mois de 2025. Reste à voir si les dates concorderont avec leurs obligations professionnelles.

Pop-dance-latino

Au lendemain de ce spectacle à sauce irlandaise au Tournoi Orange Alouette, c’est le ViBz Band qui fera danser les volleyeuses et volleyeurs, pour la soirée exclusive aux participants et partenaires. Quelques anciennes d’All Access, groupe qui est déjà venu faire la fête à Sept-Îles, se retrouvent maintenant au sein du ViBz Band, qui chantera la crème de la musique Pop-Dance-Latino des dernières décennies.

DJ Lady Black Ice (Audrey Cousineau) assurera la continuité de la fête de cette soirée du 2 mai.

Pour ce qui est des inscriptions en vue du tournoi à venir en mai, l’organisation fera connaître les détails à la fin janvier.