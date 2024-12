Tournoi Orange Alouette | Un choix naturel à la présidence d’honneur

Impliqué à titre de partenaire du Tournoi Orange Alouette via son entreprise Remorquage FG, Frédéric Gagnon se voit confier la présidence d’honneur pour l’événement sportif, social et festif qui animera Sept-Îles, du 1er au 4 mai 2025.

« C’est tout qu’un honneur », mentionne le Septilien derrière la Parade de Noël, qui en sera à sa cinquième édition le 7 décembre.

Lorsqu’il a été approché par Jeannot Vich pour être président d’honneur de la 44e édition, Frédéric Gagnon était en voiture. « Il a fallu que j’arrête pour me parker », dit-il, ému par la demande reçue à la fin octobre. « C’est gros le Tournoi Orange. On y voit l’amour et l’énergie qui sont mis là-dedans. »

Il y a quelques années qu’il a pris connaissance de l’ampleur du tournoi et il a senti le besoin de s’impliquer davantage dans cet événement. « Il y a des sourires au pied carré », exprime-t-il.

Le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich, parle d’un « choix naturel ».

« C’est un gars extrêmement généreux de son temps. »