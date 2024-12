Une centaine d’aides à la classe prêtent main-forte dans les écoles de la Côte-Nord

Le déploiement de la mesure d’aides à la classe a permis à 123 membres du personnel de soutien de prêter main-forte aux enseignants des écoles de la Côte-Nord cet automne.

Tout comme le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, les députés de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, soulignent aujourd’hui le succès de cette initiative.

Les aides à la classe de la région sont principalement des éducateurs en milieu scolaire déjà à l’emploi des centres de services scolaires. Ils apportent leur soutien aux enseignants et aux élèves.

Le déploiement des aides à la classe a été rendu possible grâce à l’entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives du personnel scolaire.

« Il s’agit d’une avancée importante pour les enseignants, qui se voient appuyés par un deuxième adulte dans leur classe, mais aussi pour le personnel de soutien, qui peut de cette façon augmenter son nombre d’heures travaillées et donc, son revenu », affirment les deux élus régionaux.

Encore plus significativement, selon eux, ce sont les élèves du préscolaire 5 ans et du primaire qui gagnent à avoir un meilleur soutien en classe grâce à l’application de cette mesure.

« L’école existe pour nos enfants et la présence d’un deuxième adulte dans la classe a un impact immense sur leur réussite. Ça permet à l’enseignant de remplir ses divers mandats et de gérer son temps plus efficacement, tout en contribuant au développement et aux apprentissages des élèves. C’est une formule gagnante pour tout le monde », estime Bernard Drainville.

De son côté, la ministre Kateri Champagne Jourdain croit que le déploiement des aides à la classe « est un véritable levier pour améliorer la qualité de l’enseignement et soutenir le développement de nos jeunes ».

« Le déploiement de cette mesure permettra un meilleur soutien en classe, assurera un bien-être de tous et mettra à profit la diversité des compétences de chacune et de chacun afin de favoriser la réussite éducative de tous les élèves », ajoute son collègue Yves Montigny.

Rappelons qu’en juin dernier, les négociations pour les conventions collectives 2023-2028 se sont terminées dans le réseau scolaire public pour le personnel enseignant, professionnel et de soutien des centres de services scolaires francophones et des commissions scolaires anglophones.

Parmi les nouveautés, on trouvait l’ajout et le déploiement de 4 000 équivalents temps complet (ETC) d’aides à la classe à compter de l’année scolaire 2024-2025 dans les écoles primaires. Un total de 99,8 % des ETC accordés par le ministère ont été déployés.