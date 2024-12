47 actions pour atteindre une population de 7000 bélugas

Le gouvernement fédéral chemine vers son Plan d’action pour le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent au Canada et accorde deux mois aux Canadiens pour donner leur avis et leurs suggestions afin de bonifier ce plan.

À long terme, on souhaite que les 47 actions inscrites au plan permettent d’atteindre un effectif de 7070 individus, soit 70 % de l’effectif originel estimé, correspondant au principe de précaution mise de l’avant par Pêches et Océans Canada (MPO) dans la gestion des ressources marines. La population actuelle est de moins de 2000 individus.

Les actions convergent vers 6 objectifs soit réduire les contaminants (tant chez le béluga que chez ses proies et dans leur habitat) et le dérangement anthropique; assurer des ressources alimentaires accessibles et adéquates au béluga; atténuer les effets des autres menaces sur le rétablissement de cette population; protéger l’habitat du béluga sur toute son aire de répartition et finalement, assurer un suivi régulier de la population de bélugas.

Bélugas. Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins

L’article 38 de la Loi sur les espèces en péril indique que “s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte pour retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou son déclin”, et ce principe a dicté le plan d’action.

Des 47 actions du plan, plusieurs sont déjà en cours de manière continue concernent l’acquisition de connaissances et la réalisation d’études diverses, notamment sur les contaminants des Grands-Lacs et les risques associés à la navigation. Certaines pourraient éventuellement avoir un impact sur les activités maritimes dans des secteurs stratégiques, notamment le “renforcement de la protection des sites importants pour les principales proies du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, en particulier les sites de fraie, les aires de rétention et les routes de migration”.

Le budget de 2023 a accordé 151,9 millions de dollars sur 3 ans à la mise en œuvre d’actions visant à protéger les cétacés en voie de disparition et leur habitat.

Le plan est disponible en ligne ici et la période de consultation se termine le 27 janvier.