Tempête en vue : la Guignolée des médias reportée à Sept-Îles et Baie-Comeau

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles et le Comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau ont décidé de reporter la Guignolée des médias initialement prévue jeudi, en raison de l’importante tempête annoncée.

Neige, vents violents et poudrerie sont prévus par Environnement Canada pour le 5 décembre.

« On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de l’accumulation rapide de la neige et d’une visibilité pouvant passer rapidement de bonne à nulle », prévient-on, dans un bulletin météorologique spécial.

La Guignolée des médias au profit des deux comptoirs alimentaires de la région est donc reportée au 12 décembre. Les organismes ont pris la décision mardi matin.

« Les prévisions météo et routières de ce jeudi nous incitent à reporter, et ce afin d’assurer la sécurité de nos bénévoles et de la population », a fait savoir la directrice générale du CASI, Guylaine Caron.

Pour l’occasion, de nombreux bénévoles ramassent les dons des automobilistes aux différents coins de rue de Sept-Îles et Baie-Comeau.

Avec Johannie Gaudreault