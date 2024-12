Igloo mobile, c’est toujours non

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) recommande aux conducteurs d’adapter leur conduite en prévision des précipitations des prochaines heures.

« Lorsqu’il y a accumulation de neige, la visibilité est réduite et la chaussée est glissante. L’option la plus sécuritaire est de reporter ses déplacements non essentiels, si cela est possible », rappelle l’organisation par communiqué. Elle ajoute que les personnes qui doivent se déplacer doivent impérativement adapter leur conduite aux conditions routières.

Des sanctions sont possibles pour les cas de conduite non adaptée et de véhicules non déneigés correctement, rappelle la SAAQ.

La conduite non adaptée peut être passible d’une amende de 60 $ et de 2 points d’inaptitude, l’obstruction du pare-brise d’une amende de 100 $ à 200 $ et un véhicule couvert de neige ou de glace, d’un constat d’infraction d’entre 60 et 100 $.

Quelques conseils de la SAAQ :

Planifiez vos déplacements et consultez Québec 511 pour connaître l’état des routes.

Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.

Faites le plein de lave-glace.

Diminuez votre vitesse et tenez-vous à une distance sécuritaire du véhicule circulant devant vous.

Allumez toujours les feux de position et les feux de croisement (les «basses») de votre véhicule quand le temps est sombre.

Tenez-vous à une distance sécuritaire des véhicules de déneigement et tenez compte des angles morts qui les entourent.

Munissez-vous d’une trousse d’hiver à conserver dans votre véhicule (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.).