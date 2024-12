Le portrait des GES dans la Manicouagan

La MRC de Manicouagan élabore un plan climat dans le but de mettre le doigt sur les risques et les possibilités liés à la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs analyses sont donc nécessaires et c’est maintenant le temps de s’attarder aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Dans le plan climat global, on avait déjà une partie de notre mandat qui avait été confié à deux firmes pour l’environnement. Sauf que l’évaluation des GES n’y était pas incluse », explique tout d’abord le préfet de la MRC, Marcel Furlong.

L’objectif est de réaliser un inventaire des émissions de GES. C’est en fait une exigence gouvernementale.

« Un montant nous a été octroyé par le gouvernement provincial. Mais, le gouvernement fédéral a aussi des subventions potentielles à aller chercher », indique M. Furlong.

« Évidemment qu’il y a eu une évolution dans l’émission des GES. On le voit avec le nombre de voitures, par exemple. Il y a certainement des modifications à apporter », poursuit-il.

La MRC recevra une aide financière d’un montant maximal de 1 133 760 $ de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« On va aller en appel de propositions. Quelqu’un va nous offrir le service et on en saura un peu plus sur la procédure à ce moment-là », ajoute le préfet.

Cette partie du plan climat aidera surtout à identifier les projets prioritaires pour réduire les émissions de GES.

De plus, les élus du Conseil des Innus de Pessamit ont signifié leur intérêt à travailler en collaboration avec la MRC de Manicouagan dans l’élaboration du plan et plus particulièrement dans l’inventaire des GES.

« On est surtout heureux d’avoir la participation du conseil de bande de Pessamit qui sera impliqué et qui pourra aussi nous donner de l’information », conclut Marcel Furlong.