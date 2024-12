Feu criminel à Moisie | Jonathan Gendron détenu pour au moins un autre dix jours

Le Baie-Comois Jonathan Gendron restera en prison au moins jusqu’au 17 décembre dans le dossier du feu criminel à Moisie. C’est à cette date que la juge Nathalie Aubry rendra sa décision pour l’enquête sur remise en liberté.

Les avocats de la défense et de la Couronne ont terminé jeudi (5 décembre) leurs représentations dans l’enquête sur remise en liberté pour Jonathan Gendron, un des accusés en lien avec le feu criminel survenu à Moisie à la mi-octobre.

L’homme de 31 ans est accusé, pour le moment, d’un chef de séquestration à l’endroit de Jimmy Maltais, retrouvé inanimé dans les décombres.

Me Marc Bérubé, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, s’oppose à la remise en liberté de M. Gendron.

« À la lumière des faits présentés, son rôle est important. Il faut maintenir la protection du public », a-t-il soulevé. Me Bérubé a d’ailleurs qualifié le plan de sortie de Jonathan Gendron de « boiteux », le jugeant insuffisant pour retrouver la liberté.

Parmi les conditions de remise en liberté, l’avocat de la défense, Mathieu Tshernish Jourdain, a notamment parlé d’une assignation à résidence pour son client. Il demande également la tenue d’un procès rapidement.

La juge Nathalie Aubry tranchera sur l’enquête de remise en liberté le 17 décembre.

La veille, ce sera le début de l’enquête de remise en liberté pour le Septilien Lucas Bérubé.

Pour les deux individus de la région de Québec, représentés par Me Cozak et Giroux, cette étape doit avoir lieu le 9 décembre.

Soulignons que Malory Fortin (Sept-Îles) et Raphaël Bérubé (Shawinigan) ont déjà retrouvé leur liberté, respectivement le 31 octobre et le 4 décembre. Ces deux personnes doivent revenir devant la Cour le 13 janvier pour l’étape de l’orientation et déclaration.

À l’exception de Jonathan Gendron, pour les autres individus, c’est le chef d’accusation d’incendie criminel sur une maison d’habitation qui pèse contre eux. Selon les prochaines preuves et expertises, d’autres accusations pourraient être portées.