De la nostalgie pour Chaud Bizzz

La troupe Chaud Bizzz revient avec un spectacle 100 % nostalgique à Baie-Comeau et ça se passe à la Saint-Valentin. Les Baie-Comois pourront revivre un bon nombre de souvenirs dans cette production spéciale 20 ans.

« C’est très excitant ce projet-là. On est bien contents de pouvoir faire ce spectacle-là », s’exclame Simon Philibert, producteur et animateur du spectacle.

« Vous savez, la troupe Chaud Bizzz a évolué au fil des ans, dans les 20 ans de spectacle. Ce qu’il faut retenir, tout d’abord, on revient dans une formule intime au Manoir de Baie-Comeau, où ça a un peu commencé. Il y avait autre chose quand même avant. Mais si je parle des vrais spectacles estivaux, en mode cabaret, c’était au Manoir », poursuit-il.

Après une pause en 2023, l’équipe derrière la troupe Chaud Bizzz a décidé d’enfin réunir une panoplie de chanteurs et musiciens qui ont participé au fil des ans à Chaud Bizzz.

« On a plusieurs artistes de Baie-Comeau. Il y a deux chanteurs principaux auxquels vont se joindre d’autres chanteurs, donc Jordan Levesque et Valérie Boulianne-Lefrancois. On veut vraiment créer un aspect nostalgie », indique le producteur.

Celui qui a aussi accepté de chanter lors du spectacle mentionne que la troupe puisera dans un immense catalogue de chansons, toutes déjà présentées dans les 20 dernières années.

Nostalgie

Pour Valérie Boulianne-Lefrancois, c’est un plaisir de pouvoir replonger dans tous ses souvenirs.

« J’étais là dans les débuts, j’ai fait les premiers shows de Chaud Bizzz, donc pour moi, c’est vraiment excitant. Je dois avouer que ça arrive dans un moment, au mois de février, où c’est difficile de me libérer, mais je devais trouver le moyen de le faire », confie la chanteuse.

Deux autres chanteuses qui se joindront à la distribution sont Carole-Anne Rousseau Vigneault et Krystel Gagné, qui ont respectivement participé à Chaud Bizzz un total de six et cinq ans.

« J’ai dit oui, tout de suite, malgré le fait que j’ai deux enfants et je suis rendue maintenant à Port-Cartier. Je n’ai pas hésité une seconde à revoir la gang et même de collaborer avec exemple Krystel, avec qui je n’ai jamais eu la chance de chanter sur scène », déclare Carole-Anne Rousseau Vigneault.

« Je suis aussi maintenant maman de deux enfants et on a moins la chance d’avoir des opportunités comme celle-là. J’ai aussi dit oui sans hésiter », enchaîne sa consœur.

Une histoire de famille

Le chanteur Jordan Lévesque se remémore des moments passés en famille au début de Chaud Bizzz. Alors que des membres de sa famille y étaient impliqués, le futur chanteur assistait au tout début aux spectacles de Chaud Bizzz.

« J’allais voir les premiers spectacles. Là, ça fait 10 ans que je suis dans Chaud Bizzz et c’est ça qui m’a amené dans ce domaine, c’est ce qui m’a donné le goût de faire ça », raconte-t-il.

« Jordan et moi, on s’est connus plus jeunes et on s’est retrouvé plus tard à chanter ensemble, partage alors Valérie Boulianne-Lefrancois. Mais, je me rappelle dans les premiers Chaud Bizzz, avec Mylène Hovington, qui a pensé le concept, entre autres. C’est de quoi d’encré en moi, c’est la première production professionnelle que j’ai faite. »

Saint-Valentin

Le spectacle anniversaire de Chaud Bizzz sera donc à Baie-Comeau du 12 au 15 février 2025, sous la formule souper-spectacle.

Il y aura quatre représentations, plus une représentation le matin sous la formule de brunch-spectacle.