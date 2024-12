Les pourvoiries de plus en plus populaires

La Fédération des pourvoiries du Québec a profité de son congrès annuel pour dévoiler les résultats de son plus récent rapport sur la performance économique des pourvoiries, qui cumulent des revenus annuels de près de 170 M$ en 2022.



L’Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2022 est publiée 11 ans après le dernier rapport du genre. On y découvre que les revenus générés par les pourvoiries ont augmenté de 56 % depuis 2011, passant de 108 M$ à près de 170 M$ pour 490 pourvoiries en activité en 2022.

Plus de 577 000 personnes ont fréquenté une pourvoirie en 2022, une augmentation de 35 % par rapport à 2011, pour un total de 1,3 M de journées/activités. Le revenu moyen par pourvoirie a atteint 343 000 $, illustrant une progression de 89 % (en dollars constants). Le secteur emploie 2 233 personnes.

Martin Dufour, propriétaire des pourvoiries Domaine de Comporté et Club Bataram, confirme que cette tendance se constate aussi sur le terrain, pour lui comme pour « ses collègues de Charlevoix ». « La nature est de plus en plus en demande. Ça monte tout le temps. Avant, c’était beaucoup au mois de juin pour la pêche, maintenant on réserve aussi pour toutes sortes d’activités. »

Bien que la pêche demeure l’activité phare, représentant 58 % des activités, l’étude révèle justement une croissance notable des autres activités touristiques et une diversification de la clientèle, particulièrement auprès des résidents du Québec, qui représentent 90 % des visiteurs.

« Nous sommes heureux que les Québécois découvrent de plus en plus les pourvoiries pour leurs activités. Il est évident que la diversification de l’offre d’activités de plein air et de villégiature constitue un attrait additionnel pour de nombreux Québécois et Québécoises »​​​​​​, mentionne Me Dominic Dugré, Président directeur général de la FPQ.

Le PDG ajoute que « les pourvoiries représentent le plus grand réseau d’hébergement en milieu naturel au Québec avec 4 325 unités en 2022. Ces résultats démontrent que les pourvoiries québécoises ne sont plus seulement des destinations de chasse et pêche, mais des acteurs majeurs du tourisme nature quatre saisons. »

La région de la Côte-Nord comprend 56 pourvoiries. Celle de Charlevoix en compte 14.