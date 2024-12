Le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau honoré pour ses 65 ans

Le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau a reçu un prestigieux prix de Hockey Québec le vendredi 6 décembre, marquant son 65e anniversaire. Cette reconnaissance souligne le statut unique de cet événement, qui est le plus ancien tournoi de hockey mineur au Québec.

Martin Gagné, président du tournoi depuis 12 ans, s’est dit honoré de cette distinction. « Nous sommes très fiers de recevoir ce prix pour le 65e anniversaire du tournoi, qui est le plus vieux au Québec. »

La remise officielle du prix s’est déroulée lors d’une cérémonie spéciale. « C’est un dignitaire de Hockey Québec qui a fait le déplacement pour nous remettre une plaque lors d’une cérémonie d’hommage pour le 65e », a précisé Martin Gagné.

Cette édition anniversaire réunit 90 équipes prêtes à s’affronter pour décrocher les honneurs. Cependant, l’événement n’a pas été exempt de défis. Lors de la première fin de semaine de compétition, un problème technique a causé des dommages à l’une des patinoires, mais tout est rapidement rentré dans l’ordre pour la suite du tournoi.

Un autre obstacle a été causé par les conditions météorologiques, forçant l’une des équipes participantes à se retirer. « Malgré la température, on a perdu une équipe junior de Matane qui n’a pas pu venir. On avait 6 équipes d’inscrites et Matane a du se désister a cause du bateau. Ils voulaient absolument être là mais malheureusement ils n’ont pas pu venir », a expliqué M. Gagné.

Malgré ces imprévus, le tournoi de hockey mineur continue de rayonner comme un moment fort de la communauté sportive de Baie-Comeau.