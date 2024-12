Un petit marché de Noël axé sur la culture japonaise à Baie-Comeau

Vu le succès du festival de culture japonaise tenu à la polyvalente des Baies au printemps dernier, un mini Yabaïcon aura lieu le 14 décembre. Il prendra la forme d’un marché de Noël.

Ce sont les membres du Club Manga de la polyvalente de Baie-Comeau qui organisent cet événement qui se tiendra de 11 h 30 à 16 h30.

Doté d’une programmation plus modeste que le festival, le mini Yabaïcon poursuit tout de même un objectif semblable, soit d’offrir aux amateurs de culture japonaise un lieu d’échange, de partage et de rassemblement, mais aussi de faire connaitre la culture japonaise à un public plus large tout en permettant aux élèves du Yabaï Club de partager leurs connaissances.

« Contrairement au printemps, dernier, il n’y aura pas d’ateliers, mais nous aurons une table marchande, une salle de jeux vidéo et un lieu d’échange pour les participants », souligne l’une des responsables et instigatrices du Yabaï Club, l’enseignante Catherine Basque.

En plus des jeunes du Club Manga, qui seront sur place pour vendre leurs créations ainsi que des « bubble tea » aux saveurs variées, des commerçants et des artistes de la région ont déjà confirmé leur présence.

Il est également possible pour les personnes désireuses de vendre ou échanger des mangas, figurines, jouets, friandises, jeux, accessoires, vêtements ou autres articles en lien avec la culture japonaise de réserver une table en prévision de l’événement.

Activité de financement pour le Yabaï Club

Plus populaire que jamais, le Club Manga de la polyvalente des Baies regroupe cette année une quarantaine d’élèves qui se réunissent cinq midis par cycle de neuf jours afin de partager leur passion pour la culture japonaise et créer des articles et accessoires variés qui seront notamment mis en vente lors du marché de Noël du 14 décembre.

Les sous ainsi récoltés lors du mini Yabaïcon serviront à financer une sortie au grand rassemblement Nadeshicon, qui regroupera des centaines d’amateurs de culture japonaise à Québec, du 28 au 30 mars. C’est d’ailleurs à la suite de leur participation à cet événement de grande envergure dans la Vieille Capitale en 2023 que les membres et les adultes du Yabaï Club avaient eu l’idée d’organiser ce genre d’événement sur la Côte-Nord l’an dernier.

L’entrée au marché de Noël du 14 décembre sera gratuite pour les participants puisque les organisateurs préfèrent encourager les visiteurs à se procurer des articles disponibles à la table marchande. Un vestiaire sera par ailleurs disponible au coût de 2 $.