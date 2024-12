La valeur des maisons monte, mais la hausse des taxes est limitée

Le nouveau rôle d’évaluation à Baie-Comeau est établi pour les trois prochaines années et on y voit en moyenne une hausse de 20 %. C’est pourquoi la Ville a travaillé fort pour revoir à la baisse son taux de taxation. L’objectif : éviter que les citoyens paient trop en 2025.

Pour le secteur résidentiel seulement, la valeur de la maison familiale passe de 168 610 $ à 209 813 $, soit 23,68 % de plus que l’an dernier.

« Depuis que je suis en poste, c’est une première d’avoir une augmentation moyenne de 20 % », lance Jeanie Caron, trésorière et directrice des ressources financières et matérielles à la Ville de Baie-Comeau.

« Par contre, je ne suis pas surprise, en raison des valeurs de vente des propriétés dans les trois dernières années. On pouvait voir une hausse notable du coût de vente des maisons. Mais, il faut savoir que 20 %, c’est quand même limité par rapport à d’autres municipalités au Québec », précise-t-elle.

Le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau, rappelle aussi que plusieurs propriétaires ont effectué des rénovations, parfois majeures, pouvant nécessairement augmenter la valeur de leur maison.

Taux de taxation neutre

Chaque fois qu’un nouveau rôle d’évaluation débarque, le conseil municipal de Baie-Comeau revoit ses taux de taxation en conséquence pour l’année à venir.

« Le personnel de la Ville devait travailler fort pour proposer un budget limitant le plus possible la hausse des taxes pour 2025. En avril dernier, au dévoilement des états financiers, nous avons indiqué que nous étions en bonne position pour limiter le plus possible la hausse de taxes pour 2025. Nous tenons parole », affirme le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Les taux de taxation 2025, établis selon les taux neutres, baissent de façon globale. La variation du taux de taxe, par tranche de 100 $ d’évaluation pour le résidentiel, passe de 2,00 $ en 2024 à 1,62 $ en 2025.

Il se peut tout de même qu’un citoyen voie une augmentation de son compte de taxes, selon le nouveau rôle d’évaluation.

« Même si le choix des taux neutres nous offre les mêmes revenus de taxes que 2024, la variation du compte de taxes est unique à chaque propriétaire, car elle dépend de la nouvelle valeur de leur résidence », précise M. Desbiens.

Ce sont 48 % des résidences qui auront une baisse du compte de taxes et 52 % qui auront une augmentation.

Prévisions budgétaires

Les prévisions budgétaires 2025 de la Ville de Baie-Comeau s’élèveront à 100,4 M$. Cela s’explique en grande partie par une projection de revenus d’électricité de 32,5 M$, soit 9,5 M$ de plus que l’an dernier. Concrètement, le réseau électrique occasionne de nouvelles dépenses, mais permet aussi de bons revenus.

L’inflation de 1,3 % pour le mois de septembre 2024 est un facteur pris en compte dans ce budget par la Ville, tout comme les nombreux investissements dans les infrastructures.

La Ville possède un surplus cumulé de 3,9 M$ pour « alléger le fardeau des citoyens ».

« Concernant l’inflation, elle se stabilise de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle pour la population, mais aussi pour les finances municipales, explique le maire. Alors, la pression sera moins grande sur notre budget pour l’achat de biens et services. »

« De façon générale, je dirais qu’en 2025, nous misons sur la continuité, l’investissement dans nos infrastructures et l’optimisation de nos bâtiments », poursuit-il.

Projets

« Nous avons connu une année 2024 très intéressante. On pense, entre autres, à l’annonce du projet éolien avec Innergex, un projet pour lequel on est partenaire avec Pessamit », se réjouit M. Desbiens.

Pour lui, la vente de la papetière, le projet d’Hy2gen, l’agrandissement du Manoir de Baie-Comeau et du Grand Hôtel sur Place La Salle ainsi que la construction du bâtiment pour Consignaction ne sont que quelques exemples de projets bénéfiques pour la Ville.

« On reste prudent dans notre budget. On n’y va pas encore dans du nouveau. On se concentre sur nos bâtiments et sur les sources de revenus », résume le maire.