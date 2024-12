Réussir à trouver du personnel pour nos écoles

Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire espère enfin avoir trouvé du personnel afin de pourvoir des postes difficiles à combler au sein de ses écoles.

Le 4 décembre, l’organisation a essayé une nouvelle approche, soit une activité de recrutement avec rencontres virtuelles. « L’équipe des ressources humaines qualifie l’exercice de vraiment très positif », fait savoir la régisseuse aux communications au CSS de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Au total, 35 personnes ont été rencontrées. Il y avait des gens de la Côte-Nord, mais aussi de l’extérieur de la région et qui sont intéressés à venir s’y établir.

« Parmi les personnes rencontrées, nous sommes heureux d’avoir échangé avec des candidats susceptibles de venir combler des besoins dans les secteurs où la pénurie est la plus importante comme la conciergerie, le secrétariat et même des postes de professionnel où le recrutement est difficile », ajoute Mme Lavoie.

Remplacement

Patricia Lavoie indiquait, avant la tenue de cette activité de recrutement, que le CSS de l’Estuaire avait de la difficulté à recruter pour la suppléance.

« Cette activité est rendue nécessaire, puisque nos banques de suppléants sont vides. Il est de plus en plus difficile de combler les postes non seulement à temps plein, mais aussi les remplacements lors de départ, par exemple, en congé maladie, maternité ou autre », explique-t-elle par courriel.

Potentiel

Le CSS de l’Estuaire se dit content d’avoir rencontré des enseignants légalement qualifiés et d’autres personnes qui envisagent un changement de carrière vers l’enseignement dans le court terme.

« Nous devons maintenant analyser les CV, valider les références et faire la vérification des antécédents judiciaires des candidats, mais la direction des ressources humaines estime globalement que cet exercice d’information et de recrutement pourrait nous permettre d’ajouter entre 12 et 15 nouvelles ressources dans l’organisation au cours des prochains mois », dévoile la porte-parole.