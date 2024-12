Deux bourses à des artistes de la Manicouagan

La Fondation des Arts et de la Culture Comeau (FACC) a procédé à la remise de non pas une, mais bien deux bourses le 6 décembre, lors du vernissage d’une des récipiendaires à l’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau.

Originaire de Ragueneau, l’étudiante au baccalauréat multidisciplinaire à l’Université Laval, Elise Poulin, s’est vue remettre une bourse de 2 000 $. Celle-ci permettra de la soutenir dans sa démarche artistique en vue d’une carrière professionnelle qui se dessine autour des arts (arts visuels, histoire de l’art, cinéma et littérature).

Dans une optique intime et proche de son ressenti, Mme Poulin cherche à exprimer la douceur de la vie humaine et de la féminité à travers ses créations, exprime-t-elle. Il est possible de voir l’exposition de ses œuvres récentes à l’Ouvre-Boîte culturel jusqu’au 19 janvier.

Une deuxième bourse a été remise à l’étudiante en Arts, Lettres et Communications au Cégep de Baie-Comeau, Jade Tremblay. Elle est la première récipiendaire de la bourse Relève de la FACC qui vise à soutenir les jeunes artistes au préambule de leur entrée dans le monde artistique.

Mme Tremblay est connue pour avoir participé au dernier Symposium de peinture de Baie-Comeau et pour ses talents en tatouage, domaine dans lequel elle aimerait se perfectionner.

Rappelons que la Fondation des Arts et de la Culture Comeau œuvre à promouvoir les arts et la culture dans la région de Manicouagan en offrant des bourses d’étude ou de perfectionnement aux jeunes de 35 ans et moins s’étant particulièrement démarqués dans le domaine artistique.