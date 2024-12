Deux centrales du complexe la Romaine à l’arrêt

Un épisode de verglas a endommagé des lignes de transport d’Hydro-Québec, ce qui force l’arrêt des centrales Romaine-3 et Romaine-4.

Le bris est survenu dans la troisième semaine de novembre. Il y avait 75 mm de verglas qui s’était accumulé sur les installations. La ligne endommagée se situe entre le complexe la Romaine et le poste Montagnais (situé à environ 200 km au nord de Sept-Îles).

Les lignes (conducteurs électriques) devront être remplacées sur environ cinq kilomètres.

« Il va falloir remplacer les 12 conducteurs électriques et deux câbles de garde sur cinq kilomètres », dit Pascal Poinlane, porte-parole d’Hydro-Québec.

Les travaux ont débuté, mais ils seront complexes en raison de l’isolement du site, où se trouve le bris. Un chemin d’accès devra être aménagé sur le sol gelé, pour se rendre au lieu des travaux et amener le matériel.

Neuf hélicoptères sont utilisés pour transporter les travailleurs et amorcer le chantier.

Un drone prête main forte pour les travaux de déglaçage des lignes. C’est la première fois qu’un drone est utilisé au Québec pour cette tâche.

Un drone aide à retirer la glace sur les lignes électriques reliées au complexe La Romaine Photo courtoisie Hydro-Québec

Un arrêt de plusieurs semaines

La ligne de transport a été mise hors tension le temps des travaux. Il s’agit de la seule ligne qui permet d’amener l’électricité de deux centrales hydroélectriques de la Romaine, vers les centres de consommation. La Romaine-3 a une puissance de 395 MW et celle de Romaine-4 est de 245 MW.

« Actuellement, on accumule l’eau dans les réservoirs et lorsqu’on remettra la ligne sous tension, on va pouvoir turbiner l’eau emmagasiné dans les réservoirs », affirme M. Poinlane.

Il ajoute qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir, quant à la capacité d’Hydro-Québec à fournir de l’électricité aux clients.

Les travaux prendront plusieurs semaines à réaliser. Le coût est difficile à estimer à ce stade, mais il s’agira de plusieurs millions de dollars.