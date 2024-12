Il faut enfin s’occuper des bâtisses vétustes à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau en a assez de voir ses bâtiments laissés à l’abandon ou tout simplement non entretenus. Dès 2025, elle pourra agir et intervenir et exiger des travaux pour renverser la situation.

Le conseil de Ville de Baie-Comeau a adopté un règlement concernant « l’occupation et l’entretien des bâtiments » lors de sa séance ordinaire du 9 décembre.

« Ce sont de nouveaux pouvoirs qui vont permettre à nos inspectrices et inspecteurs en bâtiment d’intervenir sur des bâtiments qui sont désuets. C’est quelque chose qu’on ne pouvait pas faire par le passé », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau.

La raison est simple pour ce dernier et le maire Michel Desbiens : il y a plusieurs endroits où les devantures sont laissées à l’abandon et le dépérissement se fait de plus en plus voir.

Il est même aussi question de salubrité par moment.

« Dès le début de l’année 2025, le règlement sera en vigueur. On va pouvoir commencer à intervenir. C’est sûr qu’on ne fera pas une chasse aux sorcières sur le territoire. Mais, s’il y a des plaintes concernant des adresses spécifiques, on va pouvoir s’y rendre et vérifier », précise M. Corriveau.

Le règlement adopté vise toute bâtisse sur le territoire de Baie-Comeau, que ce soit commercial ou résidentiel.