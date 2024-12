Un enseignant de Baie-Comeau à l’honneur

Le Fonds du prix Raymond-Gervais célèbre cette année sa 47e édition en honorant les enseignants qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à l’éducation scientifique. Le premier lauréat de cette édition est Frédéric Bénichou, un enseignant passionné reconnu pour son engagement dans la région de la Côte-Nord.

C’est dans le cadre d’une cérémonie tenue en présence de collègues de Frédéric Bénichou et d’élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard que les représentants du Fonds du prix Raymond-Gervais ont procédé virtuellement, le 10 décembre, à la remise officielle de cette distinction.

Enseignant à l’école secondaire Serge-Bouchard, rattachée au Centre de services scolaire de l’Estuaire, M. Bénichou ne se contente pas d’enseigner les sciences et technologies dans sa classe. Depuis près de 20 ans, il anime des activités de vulgarisation scientifique au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, rendant les sciences accessibles et captivantes pour tous.

Par ses initiatives éducatives et ses projets engageants dont un Club de sciences, il inspire non seulement ses élèves, mais aussi toute la communauté en promouvant une compréhension plus approfondie des enjeux scientifiques.

Le Fonds du prix Raymond-Gervais, qui existe depuis 47 ans, soutient et reconnaît les enseignants en sciences et technologie qui se démarquent par leur dévouement et leur créativité. En honorant M. Bénichou cette année, le Fonds souhaite mettre en lumière des pratiques pédagogiques novatrices qui enrichissent l’éducation scientifique et encouragent les vocations dans ce domaine.

« C’est une véritable fierté pour notre organisation de voir l’un de nos enseignants mériter un tel honneur. Bien qu’il préfère travailler dans l’ombre, Frédéric Bénichou est un parfait exemple d’adulte signifiant que nous souhaitons voir côtoyer nos élèves et les accompagner dans leur cheminement académique et leur parcours vers la vie adulte », souligne Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« Plusieurs éléments distinguent Frédéric Bénichou et font de lui un enseignant extraordinaire, mais sa principale qualité est sans contredit sa capacité à faire aimer les sciences aux élèves dès la première secondaire. Grâce aux projets qu’il initie en classe, à son implication auprès des jeunes, son accessibilité et ses implications en parascolaire, il transmet sa passion aux élèves et leur adhésion est impressionnante », affirme pour sa part le directeur de l’école secondaire Serge-Bouchard, Steve Ahern.