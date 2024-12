La valeur des maisons bondit à Godbout

Le nouveau rôle d’évaluation 2025-2026-2027 vient changer la donne dans la petite municipalité de Godbout. La valeur des résidences est rehaussée de près de 70 %, mais les élus ont revu à la baisse les taux de taxation afin de limiter l’augmentation du compte de taxes des citoyens.

Pour le secteur résidentiel, le taux de taxes passe de 2,06 $ à 1,45 $ du 100 $ d’évaluation. Au commercial, le nouveau taux diminue à 2,53 $. Au total, c’est une hausse de 8 % qui attend les résidents de Godbout. Certains verront leur facture baisser et d’autres monter, selon leur évaluation municipale.

« Depuis quatre ans, on a toujours gelé le compte de taxes. On a une vision différente, on veut faire des projets et on a besoin de mise de fonds », a commenté le maire de Godbout, Guy Côté, lors de la présentation du budget le 9 décembre. Notons que le règlement fixant les taux de taxation sera officiellement adopté en janvier.

Budget

C’est un budget d’un peu plus d’un million de dollars qui a été adopté par les élus pour 2025, alors qu’il se situe habituellement autour des 800 000 $.

En termes de revenus, le conseil municipal prévoit récupérer plus d’argent en taxes, soit 551 575 $ en 2025 (+27 %). La péréquation est toutefois en diminution puisqu’elle dépend du nombre d’habitants dans le village. Godbout obtiendra 150 500 $ l’an prochain comparativement à 187 000 $ en 2024.

Les bénéfices engendrés par le camping et le bureau d’accueil touristique sont prometteurs. Le budget prévoit qu’ils passeront de 8 000 $ à 38 000 $. Des subventions liées au fonctionnement de 166 200 $ figurent également dans la colonne des revenus.

Du côté des dépenses, l’administration générale est le plus important poste budgétaire de la municipalité. Un montant de 482 402 $ y est accordé pour 2025, une hausse de 59 % comparativement à l’an dernier.

« On veut améliorer notre municipalité, on veut faire des projets, alors ça prend du monde. L’année prochaine, on veut engager plusieurs étudiants, on espère en trouver, et un deuxième homme pour les travaux publics », a justifié le maire. Une somme de 125 000 $ est aussi intégrée dans l’administration générale pour le projet d’image de marque.

En transport et voirie, Godbout injectera 278 122 $ (+12 %) tandis que la sécurité publique demandera des investissements de 87 235 $. Pour l’hygiène du milieu, on prévoit 61 297 $, presque le même montant que pour l’aménagement, l’urbanisme et le développement (61 359 $). Des dépenses de 12 220 $ sont attribuées au camping pour les salaires ainsi que 26 100 $ pour les loisirs et la culture.

Projet à réaliser en 2025

Les élus de Godbout veulent dynamiser leur village et pour ce faire, ils ont des idées plein la tête. Voici quelques projets qu’ils souhaitent entreprendre l’an prochain :

Éclairage des rues : 110 000 $

Terrains rue Conrad : 30 000 $

Pont petite rivière Godbout : 250 000 $

Quai et rampe de mise à l’eau : 175 000 $

Réaménagement de l’écocentre : 250 000 $

Développement du camping : 300 000 $

Acquisition du terrain et bâtiment pour services essentiels : 130 000 $

Parc multigénérationnel à réaménager : 250 000 $

Total : 1 495 000 $

« On est capable d’aller chercher en aide financière 1,3 M$, s’empresse d’ajouter le maire Guy Côté. Ce ne sont pas des chiffres en l’air. Mme Larouche a fait les vérifications. Si on est capable d’aller chercher tous les argents qu’on pense aller chercher, on aurait un 200 000 $ à mettre comme règlement d’emprunt. »

Programme triennal d’immobilisations

Dans son programme triennal d’immobilisations (2025 à 2027), Godbout a plusieurs projets dans sa manche, dont ceux mentionnés ci-dessus.

À plus long terme, la Municipalité travaille sur l’acquisition de l’église et du presbytère. « On veut connaître le bilan de santé des deux bâtiments avant. On le sait qu’ils sont à vendre. On aimerait faire une salle de spectacle », a dévoilé M. Côté.