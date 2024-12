Des Septiliennes courront pour des jeunes en traitement ou en rémission de cancer

Trois Septiliennes courront sur les eaux glacées et enneigées du Lac-Saint-Jean en février, un dépassement de soi, oui, mais pour une cause, celle des jeunes atteints de cancer, via la Fondation Sur la pointe des pieds.

Ariane Charest en sera à une troisième participation à la Course CRYO, qui vise à récolter des fonds pour offrir des expéditions d’aventure thérapeutique gratuites à des jeunes en traitement ou en rémission du cancer.

Elle relèvera le défi de la 7e édition, le 22 février, en compagnie de sa sœur Laurie et de leur amie Virginie Lebrun.

C’est lors d’une sortie en camping que le trio de Septiliennes a eu l’idée de participer à l’édition 2025. Elles ont choisi l’épreuve de 20 km de course, la Mishkumi.

Les trois adeptes de plein air entameront leur course en milieu d’après-midi. Pour les plus rapides, elle se terminera au coucher du soleil et pour les autres dans l’obscurité. En fonction des conditions sur le lac, elles pourraient enfiler les participants pourraient enfiler leurs raquettes.

Ariane Charest décrit le défi à venir de physique et psychologique. Il les amènera à devenir de meilleures personnes. « L’entraînement sera certainement ardu par moment. Toutefois, notre santé permet de choisir ce défi. En toute connaissance de cause (ou presque), nous allons faire face à l’adversité.

Certains petits humains n’ont pas ce choix. L’adversité leur est imposée. Pour eux, nous souhaitons compléter cette course et amasser des sous afin qu’ils puissent vivre l’aventure », exprime-t-elle, parlant d’occasion pour les jeunes de sortir et « de revivre à travers à travers les rayons du soleil en participant à une expédition d’aventure thérapeutique ».

Notons que la prochaine grande expédition hiver de la Fondation sur la pointe des pieds se déroulera sur la Côte-Nord, sur le réservoir Manicouagan, en mars 2025.

« Si notre participation à la Course CRYO peut faire connaître davantage celle-ci dans notre région, ça nous ferait un immense plaisir ! », mentionne Ariane Charest.

Il est possible de faire un don pour la cause et les trois Septiliennes ICI.