La Côte-Nord récolte 382 000$ pour la Guignolée des médias

Le grand total de la Guignolée des médias 2024 pour l’ensemble des communautés de la Côte-Nord qui participaient à la cause des comptoirs alimentaires se chiffre à un peu plus de 382 000$ en argent et en denrées.

C’est à Sept-Îles qu’on retrouve la récolte la plus importante avec un montant de 202 946,18$, surpassant la marque de 2023 qui était de près de 181 000$.

Pour le territoire nord-côtier, selon les données recueillis par le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (12 décembre, 19h15), c’est 312 100,25$ en argent et 70 264,86$ en denrées.

Le Comptoir alimentaire Nishk, qui dessert Uashat mak Mani-utenam, n’a pas encore fait connaître le montant de sa guignolée.

Résultats 2024 – Côte-Nord

Sept-Îles : 202 946,18$ (186 837,32$ en argent/16 108,86$ en denrées)

Baie-Comeau : 118 263,30$ (68 810,80$ en argent/49 452,50$ en denrées)

Port-Cartier : 17 907,03$ (17 903$ en argent)

Havre-Saint-Pierre : 5 612$ (5 612$ en argent)

Mingan : 14 906$ (14 906$ en argent)

Baie-Trinité : 6 228$ (3 428$ en argent/2 800$ en denrées)

Pointe-Lebel : 3 853,60$ (2 950,10$ en argent/903,50$ en denrées)

Chute-aux-Outardes : 9 649$ (8 649$ en argent/1 000$ en denrées)

Forestville : 3 000$ (3 000$ en argent)

Grand total 2024 – Côte-Nord : 382 365,11$